Man skal forfølge sine drømme og tro på dem. Det er moralen bag mange erhvervs succeser, og det passer også på Torben Østergaard-Nielsen fra Middelfart.

Han drømte ikke om at overtage sine forældres landbrug. I stedet gik han sin egen vej, og det har nu sikret ham en plads som en af Danmarks rigeste og endnu en gang et stort millionoverskud.

For selvom coronakrisen har kradset godt i hans livsværk Selfinvest, der blandt andet ejer A/S United Shipping & Trading Company samt Bunker Holding, der sælger brændstof til skibsfart, så har millionerne alligevel trillet i den rigtige retning.

Godt nok faldt omsætningen i Torben Østergaard-Nielsens livsværk sidste år med ti milliarder kroner til 66 milliarder kroner, viser en pressemeddelelse fra selskabet ifølge Fyens.dk.

Torben Østergaard-Nielsen kan glæde sig over et stort overskud trods corona-krisen. Foto: Claus Fisker Vis mere Torben Østergaard-Nielsen kan glæde sig over et stort overskud trods corona-krisen. Foto: Claus Fisker

Og godt nok faldt overskuddet med næsten 40 procent, men alligevel ender resultatet på 621 millioner kroner før skat.

Og det er den 67-årige fynske rigmand, der ifølge Berlingskes årlige opgørelse sidste år var Danmarks sjette rigeste i 2020 med en formue vurderet til 22 milliarder kroner, godt tilfreds med.

»Med tanke på den usikkerhed, vi så ind i ved regnskabsårets start, og hvor turbulent året har været, så er jeg stolt af de resultater, vi har opnået,« udtaler han ifølge Fyens.dk

Det stod ellers ikke skrevet i kortene, at Torben Østergaard-Nielsen en dag skulle eje et imperium, der handler med brændstof til skibe.

Han voksede op som søn af en landmand i den vestfynske landsby Voldby. Men allerede som ung droppede han landmandslivet. I stedet gik han i lære i et skibsmæglerfirma i Fredericia.

Her øjnede nogen hurtigt hans talent, og han blev sat i spidsen for en opkøbt konkurrent fra Middelfart, har DR tidligere beskrevet. Og det var begyndelsen på et stort erhvervseventyr.

I 1981 var han med til at starte selskabet Dan-Bunkering, som han overtog helt nogle år senere.

Siden er forretningen vokset så vildt, at hans samlede virksomhed – ifølge DR – er blevet verdens næststørste inden for handel med brændstof til skibe. Dertil kommer, at han blandt andet ejer rederiet Uni-Tankers.

Torben Østergaard-Nielsen ses her med sine to døtre. Foto: USTC/Presse Vis mere Torben Østergaard-Nielsen ses her med sine to døtre. Foto: USTC/Presse

Torben Østergaard-Nielsen har to døtre, 37-årige Nina Østergaard Boris samt 31-årige Mia Østergaard-Nielsen. De er begge ansat i familievirksomheden i fremtrædende stillinger, og sidste år fik de tildelt hovedparten af aktierne i familieimperiet.

Men Torben Østergaard-Nielsen drømmer ikke om, at døtrene fremover skal stå i spidsen for selskabet:

»Nu håber jeg ikke, at jeg skuffer nogen af mine to piger – det gør jeg ikke, det ved jeg – men det er ikke synderligt sandsynligt, at det lige er dem, der skal indtage et topjob i et af vores store driftsselskaber. Det kan ikke udelukkes, men det er ikke det, vi ser ude i horisonten.«

»Vi skal sørge for at have de bedste folk på de rigtige positioner, og det kræver en specialiseret viden inden for en given industri og en brancheerfaring, som hverken Nina eller Mia har,« siger han til Børsen.

Han håber dog, at døtrene bliver fremtrædende som ledere i virksomheden.

Nina Østergaard Borris blev i januar 2020 den næstkommanderende i A/S United Shipping & Trading Company, mens hendes lillesøster til september indtager en stilling som head of corporate governance i familievirksomheden.