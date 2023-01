Lyt til artiklen

Han voksede op i en ghetto i Aalborg, og har siden arbejdet sig op til at være en af Danmarks rigeste mænd. Og så har han generelt redet på en bølge af succes de seneste år.

Men hvem er den nærmest ukendte rigmand, hvis livsværk Netcompany igen i denne uge kom i fokus efter en gigantisk børslussing, der høvlede milliarder af selskabet?

Jakkesættet virker altid til at sidde ulasteligt, og de mørke lokker er stylet på bedste vis. De matcher ejeren – og ligner en succes.

Stifteren af Netcompany, 55-årige André Rogaczewski, er på få år blevet en af Danmarks rigeste mænd. Hele 2,6 milliarder var hans formue vurderet til i 2021, hvilket rakte til en 71.-plads på listen over landets rigeste, men et fald i aktiekurserne i 2022 førte til et fald i formuen på 900 millioner kroner, hvilket sendte ham ud af listen og ud af det gode selskab. For en stund.

André Rogaczewski er 55 år og medstifter af Netcompany. Foto: Linda Kastrup Vis mere André Rogaczewski er 55 år og medstifter af Netcompany. Foto: Linda Kastrup

For det forventes, at han den succesrige erhvervsmand vender tilbage.

»Når aktiemarkedet de næste år retter sig, er det sandsynligt, at de vil genfinde sig på top 100 – rigelisten,« lød det om blandt andre Rogaczewski i Økonomisk Ugebrev, der lavede den feterede liste i november.

Den polskfødte André Rogaczewski har nemlig været en dundrende succes i mange år. Hans livsværk Netcompany, som han stiftede med to andre – Claus Jørgensen og Carsten Gomard – har scoret kassen på blandt andet at lave it-løsninger til staten som 'Mit id' og 'Aula'.

For Rogaczewski, der i dag er direktør i det nu børsnoterede Netcompany, har haft en særlig evne til at lykkes, hvor andre måtte give fortabt. Det forklarer Morten Johnsen, der er redaktør og medstifter af InsideBusiness.

Rogaczewski ses her med Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup i 2021, da de tog imod anbefalinger fra regeringens Digitaliseringspartnerskab i Finansministeriet. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Rogaczewski ses her med Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup i 2021, da de tog imod anbefalinger fra regeringens Digitaliseringspartnerskab i Finansministeriet. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er et lidt nørdet it-konsulentfirma, som bare blev de nye rockstjerner i Danmark. De drev det fremad og gjorde bare tingene bedre end alle mulige. Især når de skulle løse store it-projekter for Staten, som altid gik galt for andre – der kunne de på en eller anden måde altid løse bedre end alle de andre uden så mange problemer,« lyder det fra Johnsen, der kalder Rogaczewski for supersælgeren blandt de tre stiftere.

»Han kan sælge sand i Sahara,« siger han og tilføjer, at Rogaczewski er en velrespekteret forretningsmand.

»Han er jo sådan en, som folk lytter til. Som andre store erhvervsfolk kigger på. For han er en person, der blander sig i debatterne ofte.«

Ifølge Johnsen er det med at blande sig debatter et velkendt fænomen hos flere rigmænd.

André Rogaczewski er ikke bange for at sige sin mening. Foto: Linda Kastrup Vis mere André Rogaczewski er ikke bange for at sige sin mening. Foto: Linda Kastrup

»Der er nogle af de her folk, der, når de bliver rigtig rige eller succesfulde i erhvervslivet, føler, at noget af det største, de kan opleve, er politisk at komme ind på de bonede gulve – at gøre noget for landet,« siger han.

At Rogaczewski skulle ende med at blive en af Danmarks rigeste stod ellers ikke skrevet i kortene fra fødslen.

Han blev født i Polen, hvor hans far var jazzmusiker og bankansat. Forældrene var politisk aktive og så sig nødsaget til at flygte fra Polen i 70erne. De slog sig ned i Aalborg, hvor de bosatte sig i det sociale boligbyggeri, der siden blev til ghettoen i Aalborg Øst.

Her voksede den lille André op blandt skæve eksistenser og kammerater, der havde så ringe vilkår, at de i dag nok ville være blevet tvangsfjernet fra deres familier, har han fortalt til Berlingske.

Har solgt Netcompany to gange Rogaczewski stiftede Netcompany i år 2000 Han har siden solgt virksomheden to gange. Første gang i 2006, hvor kapitalfonden Axcel købte virksomheden. Fem år senere købte André Rogaczewski sammen med to tidligere ejere, Carsten Gomard og Claus Jørgensen, virksomheden tilbage. I 2015 fik blev selskabet dog solgt igen, da den norske kapitalfond FSN Capital købte over halvdelen af selskabet for 1,1 milliarder kroner. Det førte ifølge Finans til, at Rogaczewski kunne få et overskud på 543 millioner kroner i sit holdingselskab. I 2018 gik Netcompany på Børsen. Rogaczewski tjente 263 millioner kroner på de 1,7 millioner aktier, han satte til salg. Han havde dengang stadiog 2,5 millioner aktier tilbage. Han har siden opkøbt flere.

Hans egen familie havde en mere intellektuel og kulturel baggrund, og da forældrene samtidig gjorde alt for at passe ind i det nye hjemland, faldt familien hurtigt til i Danmark.

Allerede i folkeskolen opdagede Rogaczewski, at han var dygtig, og hans far opmuntrede ham til at lære alt, hvad han kunne. På et tidspunkt begyndte han at programmere.

»Jeg lukkede mig fuldstændig inde og fordybede mig i det, ikke for at blive ekspert, men for at udvikle spil til mig og mine venner, så vi ikke skulle betale i spillehallen. Efter få dage vidste jeg, at det her ville forandre verden,« forklarede han i et interview med mediet virksom.dk.

Og det var altså den vej, han valgte at gå. Han fik et job indenfor programmering, hvilket foregik i en kælder i Oslo. Hans første løn lød på 18.700 kroner, men det viste André Rogaczewski, at han kunne klare sig selv.

André Rogaczewski har været god til at lave de opgaver for Staten, som andre havde svært ved. Foto: Søren Bidstrup Vis mere André Rogaczewski har været god til at lave de opgaver for Staten, som andre havde svært ved. Foto: Søren Bidstrup

Ifølge Rogaczewski var motivationen dengang en drøm 'om mere'.

Den drøm blev indfriet i 2000, hvor han efter flere år som konsulent grundlagde Netcompany. At det skulle blive en dundrende succes, vidste han dog ikke dengang – i hvert købte han sammen med sin kone et billigt hus i Søborg, så der var lidt stå imod med.

Succesen udeblev dog ikke, og så skiftede familiens, der også tæller to børn, adresse til Holte.

Mens Rogaczewski ikke holder sig tilbage med at lufte meninger om alt muligt fra mangel på arbejdskraft i IT-branchen til debatten om, hvordan man bør agere som rig i Danmark, så er han anderledes fåmælt om sit privatliv. Det vides dog, at han hans to børn er omkring 19 og 21 år.

Netcompany har gjort Rogaczewski til milliardær. Foto: Linda Kastrup Vis mere Netcompany har gjort Rogaczewski til milliardær. Foto: Linda Kastrup

Hans hustru har fravalgt sin egen karriere, så han kunne koncentrere sig om sin, og efter et ophold i Holte, flyttede familien til London. Rogaczewski mente, at børnene skulle møde flere forskellige mennesker, da folk i Holte lignede hinanden for meget.

I London kom børnene på privatskole, men måtte dog tage offentlig transport for at nå dertil. Og Rogaczewski har gjort meget ud af, at de skal kende folk fra forskellige sociale lag, og at de skal kende værdien af penge.

»Det handler om det økonomiske kompas og at forstå værdien af penge og det at skabe noget,« har han forklaret til Berlingske.

Mens det virker til, at der er styr på kompasset på hjemmefronten, så virker det anderledes ustabilt hos Netcompany.

Den globale aktienedtur har det seneste år halveret virksomhedens værdi, og da selskabet onsdag udsendte et regnskab for fjerde kvartal 2022, blev det ikke bedre.

Selvom regnskabet viste en stigning i omsætningen i 2022 på 53 procent og et overskud på 85 millioner kroner , så førte nedjusterede forventninger til næste års regnskab, at selskabet fik en gigantisk børslussing, der høvlede en femtedel af selskabets værdi, så det nu er 16 milliarder kroner værd.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra André Rogaczewski til regnskabet, aktienedturen og denne artikel, men det er ikke lykkedes inden deadline.



Til Berlingske har han dog udtalt, at han trods kursnedturen er optimistisk. Og han afviser de kritikere, der mener, at den skyldes, at Netcompany har taget munden for fuld med opgaver.

»Vi har varetaget rigtig mange opgaver, og de fleste af dem uden problemer. Men når man har så mange store projekter, så løber man nogle gange ind i udfordringer. Vi er en virksomhed, der udfordrer, og det kan man nogle gange slå sig på, men det vinder man også på,« forklarede han.