Det kan godt være, at coronakrisen tærer på formuen hos nogle. Men den danske rigmand Martin Thorborg kan glæde sig over, at han oplever stor succes med en af de virksomheder, som han har skabt.

Her fik man nemlig en god idé, der har gjort, at man det seneste år har skabt stor vækst.

Det er virksomheden Dinero, som Thorborg ikke længere ejer, men fortsat er administrerende direktør i, der oplever den stores succes, skriver finans.dk. Dinero tilbyder blandt andet et regnskabsprogram, der hjælper virksomheder med økonomi- og lønstyring.

Derudover lancerede firmaet i 2020 et program, der kan beregne, hvilke hjælpepakker, som virksomheder kan søge under finanskrisen.

Og begge dele har været så stor en succes, at Dinero både har oplevet vækst i virksomheden og samtidig øget sin indtjening. Faktisk har virksomheden landet sit bedste regnskab nogensinde, skriver Watchmedier.

Mens virksomheden i 2019 omsatte for 58 millioner kroner, så lød indtjeningen i 2020 på 78 millioner kroner.

Dertil kommer, at virksomheden i 2020 kom ud med et overskud på 26 millioner kroner, hvilket var ni millioner kroner højere end i 2019.

Ifølge Martin Thorborg er det de mange Corona-hjælpepakker, der har ført til, at Dinero kunne øge omsætningen.

For hjælpepakkerne har fået færre virksomheder til at gå konkurs, og dermed opsiger de ikke deres abonnement hos Dinero, forklarer han ifølge finans.dk

Selvom Martin Thorborg har del i Dineros succes, så er han ikke længere alene om at høste frugterne.

Rigmanden solgte Dinero til norske Visma for et trecifret millionbeløb i 2016.

»Der kom en masse penge på bordet. Det skal jeg være åben omkring. Jeg havde ikke en exit-plan, for det har jeg aldrig, men når nogen ringer og vil give så mange penge… Der kom et godt tilbud, lad os sige det,« har Martin Thorborg tidligere fortalt til Finans.dk.

Rigmanden, der grundlagde sin formue på at stifte Jubii, fortalte samtidig, at han nu havde så mange penge, at han kunne købe et hus i Sydfrankrig og slappe af resten af sit liv, hvis han ville.