Efter to år uden legetøj, er den danske millionær Lars Gjørup atter tilbage i velkendt farvand.

BR-arvingen fra Roskilde har nemlig overtaget nyt legetøjsfirma.

Sammen med den danske capitalfond Capidea har Lars Gjørup overtaget legetøjsleverandøren Maki, der blandt andet står bag den nordiske distribution af Paw Patrol og Gurli Gris, skriver Børsen.

Og dermed er Lars Gjørup tilbage i legetøjsbranchen, som han ellers kom ud af, da legetøjskoncernen Top-Toy gik konkurs i 2018.

Nicolai Jungersen, der er partner i Capidea, bekræfter over for Børsen, at Lars Gjørup skal være medinvestor i Maki, samt at han får en plads i Makis bestyrelse.

»Vi har rakt ud til Lars Gjørup via vores netværk. Vi investerer ofte sammen med nogle, som har branchekendskab, og det er Lars i særdeleshed,« siger han til erhvervsmediet.

Lars Gjørup er barnebarn af Børge Rasmussen, der lagde grundstenen til legetøjskæden BR med sin aviskiosk i Roskilde.

Børge Rasmussen havde to sønner, Bjarne og Henrik. Henrik tog i 1962 til USA, og da han kom hjem fik han en god idé. Han syntes, at familiens kiosk skulle omdannes til en legetøjsbutik efter amerikansk forbillede.

Lars Gjørup har investeret i selskabet Maki, der blandt andet har rettighederne til Gurli Gris i norden. Foto: WANG ZHAO Vis mere Lars Gjørup har investeret i selskabet Maki, der blandt andet har rettighederne til Gurli Gris i norden. Foto: WANG ZHAO

Som sagt, så gjort, og det skulle vise sig at blive en god forretning. Den ene forretning blev til flere, og pludselig ejede de landets mest kendte legetøjskæde.

Både Henrik og Bjarne Gjørup gik ind i foretagendet, og med tiden gik også Bjarnes to sønner, Peter og Lars ind i legetøjsimperiet.

I 2015 besluttede familien at sælge det meste af familieimperiet, der de seneste år hed Top-Toy. Køberne var den svenske kapitalfond EQT, som måtte slippe 1,7 milliarder for de 75 procent af aktierne i legetøjskæden.

Og det var tilsyneladende en fornuftig beslutning, for blot tre år senere gik det så dårligt for Top-Toy, at selskabet gik konkurs.

Her ses Peter Gjørup og Henrik Gjøru. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Her ses Peter Gjørup og Henrik Gjøru. Foto: Liselotte Sabroe

Helt skidt økonomisk gik det dog ikke for BR-familien. Takket være det rettidige salg af virksomheden, er familiens formue i dag på 2,3 millioner kroner, hvilket rækker til en plads som nummer 61. På Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste.

Dertil kommer, at brandet ‘BR’ også blev reddet, da Salling Group købte BR-brandet samt det danske varelager ud af Top-Toys konkursbo.

Sidenhen har familien Gjørup dog været ramt af nogle triste dødsfald.

I december 2019 døde Lars Gjørups bror, Peter Gjørup, af kræft i en alder af kun 49 år. Han havde tidligere været direktør for Top-Toy.

Endnu et dødsfald ramte familien i april 2020, da Lars og Peters far, Bjarne Gjørup, gik bort i en alder af 80 år.