Arveafgiften har længe været et ømt punkt hos landets virksomhedsejere – især dem bag de helt store virksomheder.

Og selv om den nye SVM-regering lægger op til at sænke afgiften, så er det stadig lang fra godt nok, lyder det fra milliardæren Bent Jensen, der er Danmarks niende rigeste person.

For godt nok er de 10 procent, som den nye regering lægger op til at arveafgiften nedsættes til, mindre end de nuværende 15 procent, men det er stadig 'alt for højt', siger den 71-årige rigmand til Finans.

»Det er retfærdigt nok, at alle skal bidrage til samfundet, men skatten ved generationsskifte udhuler virksomhedernes muligheder for fremtiden. Man betaler skat af penge, som man overhovedet ikke har. Det er først i det øjeblik, virksomheden bliver solgt, at pengene kommer ind. Her er jeg ligeglad med, hvad man skal betale i skat, men det er synd, at privatejede virksomheder i dag ikke kan lave generationsskifte uden at skulle sælge noget fra,« lyder det fra Bent Jensen.

Det er især grundet problemer ved generationsskifte, at Bent Jensen opponerer mod den høje arveafgift.

Han har dog ikke selv problemet hængende over hovedet, da han allerede tilbage i 2012 gennemførte et generationsskifte til sine to døtre.

»I 2012 tog min familie og jeg en vigtig beslutning, der havde stor betydning for LINAK fremadrettet. Vi gennemførte et generationsskifte for at sikre, at virksomheden bliver i familiens hænder, og at de værdier, der beskriver vores familieejede virksomhed, fortsætter. Når det kommer til investeringer, tænker vi altid langsigtet,« skrev Linak i den forbindelse på sin hjemmeside.

Det var tilbage i 1976, at Bent Jensen grundlagde Linak, der laver lineære aktuatorer, som man bruger til alt fra hæve-sænkeborde til landbrugsmaskiner.

Linak er i dag så meget værd, at Bent Jensen og hans to døtres samlede formue ifølge Økonomisk Ugebrev er vurderet til 14,8 milliarder kroner, hvilket gør familien til Danmarks niende rigeste.

Bent Jensen er langt fra den eneste rigmand, er gennem tiden har langet ud efter arvegiften, der har været et betændt emne gennem flere år.

Den afdøde dynekonge Lars Larsen har også flere gange været ude med riven efter arveafgiften.