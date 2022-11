Lyt til artiklen

For 34 år siden fik han en god idé og grundlagde sammen med sin kone en virksomhed, der førte til et milliardeventyr.



Nu har den danske rigmand, der er bosat i Schweiz og kendt som 'knoglekongen', haft så godt et år, at han har fordoblet formuen og er sprunget 46 pladser op ad listen over Danmarks rigeste.

Hele 2,6 milliarder kroner er formuen blevet forøget, så den nu lyder på 4,9 milliarder kroner.

Og det har ført til, at den nu 80-årige læge Claus Henrik Christiansen, der altså er kendt som 'knoglekongen', og hans kone, Bente, kan kalde sig Danmarks 36.-rigeste på Økonomisk Ugebrevs liste over formuer.

Bente og Claus Christiansen i deres yngre dage, da de havde Osteometer Meditech. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Bente og Claus Christiansen i deres yngre dage, da de havde Osteometer Meditech. Foto: BJARKE ØRSTED

Men hvordan gik det til, at ægteparret, der boede i Herlev, endte med så stor en formue?

Nøglen til succesen skal findes i ægteparrets to gode forskerhjerner og biotekselskabet Nordic Bioscience, som de grundlagde sammen.

I 2021 købte kapitalfonden KKR ti procent af virksomheden for omkring 600 millioner kroner.

Og det er årsagen til det voldsomme spring på formuelisten, fortæller journalist og revisor Ejlif Thomasson, der har lavet listen.

»Der er kommet en amerikansk investor ind med en ejerandel, og den prissætning gør, at vi kan regne på, hvad Nordic Bioscience egentlig er værdisat til, og derfor kan vi regne på deres formue,« siger han om det stenrige, aldrende ægtepar, der nu bor ved Lugano-søen i det sydlige Schweiz.

Modsat andre af Danmarks rigeste er de dog ikke flyttet til alpelandet for at slippe for at betale mere i skat, har Claus Henrik Christiansen forklaret i en artikel i Børsen.

Årsagen til flytningen skal i stedet findes i, at flere af deres store kunder var schweiziske selskaber, og at det derfor var lettere.

»Man skal ikke spekulere i skat. Man skal heller ikke være idiot og betale tre gange så meget, som man bør. Vi har fundet en god ligevægt,« har han udtalt til mediet, hvor han har forklaret, at parrets ejerandel i Nordic Bioscience er placeret i et dansk selskab.

Claus Christiansen og Bente Juel Christiansen bor nu i Schweiz. Foto: Steen Wrem Vis mere Claus Christiansen og Bente Juel Christiansen bor nu i Schweiz. Foto: Steen Wrem

Claus og Bente Christensens historie tager dog sin begyndelse langt væk fra alpelandet – nemlig på Glostrup Hospital, hvor den dengang nyuddannede læge Claus Henrik Christensen havde kastet sig over noget forskning.

Selvom hans farfar var rektor på gymnasiet i Vejle, og hans far var redaktør på Politiken, vidste Claus Christiansen allerede som ung, at han ville gå en helt anden vej og blive læge.

Som kun 36-årig skabte han opmærksomhed, da han kunne kalde sig Danmarks yngste overlæge efter at have gjort sig bemærket ved at forske og blandt andet bygge et apparat til at måle kalkindholdet i knoglerne, hvilket altså siden gav ham tilnavnet 'knoglekongen'.

Da Claus Christiansen mødte sin kone, Bente Juel Riis Christiansen, der også var læge på hospitalet, besluttede de at droppe hospitalsarbejdet og stifte deres egen forskningsvirksomhed.

Parret stiftede i 1989 Osteometer, som i 1994 blev solgt til kapitalfonden Doughty Hanson for over 400 millioner kroner.

Siden stiftede de virksomheden CCBR, der udførte kontraktforskning og kliniske forsøg. CCBR blev solgt i 2006.

Det gik dog dårligt for de nye købere, hvilket Claus Henrik Christiansen ikke kunne holde ud at se på, så han tilbagekøbte selskabet i 2008, fik det rettet op, hvorefter det blev solgt på ny i 2013.

En del af pengene investerede de i søsterselskabet Osteometer Biotech, som siden fik navnet Nordic Bioscience, der især har gjort sig bemærket ved at sælge biomarkører, hvor man via blodprøver kan afsløre sygdomme, før de giver rigtige symptomer.

Og selv om han gennem tiden også har oplevet at få lidt økonomiske hug, som da han sammen med en partner tabte over 400 millioner kroner på en investering i et mislykket middel mod slidgigt, så har biotek altså vist sig at være en rigtig god forretning for Claus Henrik Christiansen.

Danmarks 10 rigeste 1. Familien Kirk Kristiansen (Lego) 255 mia. kr. 2. Familien Holch Povlsen (Bestseller) 90,8 mia. kr. 3. Familien Louis-Hansen (Coloplast) 60,8 mia. kr. 4. Boet efter Lars Larsen (Jysk) 48,3 mia. kr. 5. Familien Clausen (Danfoss) 44,4 mia. kr. 6. Torben Østergård-Nielsen (Selfinvest) 23,6 mia. kr. 7. Ane og familien efter Mærsk Mc-Kinney Møller (Mærsk) 15,8 mia. kr. 8. Tais Clausen (3Shape) 15,5 mia. kr. 9. Bent Jensen (Linak) 14,8 mia. kr. 10. Nikolaj Hoffmann Deichmann (3Shape) 13,6 mia. kr. Kilde: Økonomisk Ugebrev. Du kan se hele top-100 her.

Men selvom formuen i dag kan tælles i milliarder, så har Claus Henrik og Bente Christiansen – modsat mange andre af Danmarks rigeste – tilsyneladende ikke planer om at spendere store summer på dyre biler, golf, heste og slotte.

I stedet vil han sammen med sin kone lægge en øget del af pengene i en velgørende fond, som skal støtte kunst, kultur og forskning.

Ægteparrets voksne børn skal heller ikke gøre sig forhåbninger om at overtage hele forældrenes formue.

Claus og Bente Christansen har nemlig sat et loft over børnenes arv, så pengene ikke blev sovepuder for dem.

Claus Henrik Christiansen har i 2022 meddelt, at han trækker sig som bestyrelsesformand for Nordic Bioscience.