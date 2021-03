En af de absolutte topchefer hos det amerikanske onlinemedie Huffpost, danske Louise Roug, er blevet offer for en omfattende fyringsrunde.

Louise Roug, som i 2017 blev hentet til Huffpost for at bestride stillingen som direktør for Huffposts 17 internationale udgaver, er blevet fyret sammen med blandt andre chefredaktør Hillary Frey.

I alt er 47 medarbejdere blevet afskediget på det anerkendte medie, som for nylig er blevet overtaget af giganten Buzzfeed.

Begrundelsen for den massive sparerunde er økonomiske problemer for Huffpost, der sidste år havde et driftsunderskud i omegnen af 125 millioner kroner.

Med 47-årige Louise Rougs afskedigelse forlader en af de internationalt højest placerede danske mediechefer jobbet, hvor hun har haft 17 chefredaktører under sig.

De mange udgaver af Huffpost har samlet set omkring 200 millioner læsere.

Online-mediets nye ejers øverste chef Jonah Peretti siger i en pressemeddelelse i forbindelse med fyringsrunden:

»Selv om Buzzfeed er en rentabel virksomhed, har vi ikke ressourcerne til at yderligere to år med tab,« siger han.

Huffpost, som tidligere hed Huffington Post, blev stiftet i 2005 af Arianna Huffington.