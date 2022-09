Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Får 90 kroner til at blive til 5000 kroner'.

Sådan lød titlen på en video, som youtuber og influencer Morten Münster for et år siden lagde ud på sin Youtubekanal, hvor han sammen med sin mindreårige lillesøster og mor spiller på et onlinekasino.

Men nu har Morten Münster, efter kritik, valgt at fjerne videoen, som ellers var blevet set flere end 750.000 gange.

Det skriver TV 2.

En influencer, der primært laver content til børn, og som har en halv million abbonenter, vælger at sidde og køre lidt online casino i en video om investering.

Har også sin mindreårige søster med til at spille Roulette.

Bevares, forbyd spilreklamer, men vi har et kulturproblem. pic.twitter.com/QvMNbbWXYC — Mads Vendelin Olesen (@madsvolesen) September 1, 2022

Morten Münster har i stedet lagt en ny video ud på sin kanal, hvor han forklarer, hvorfor han har valgt at fjerne videoen igen.

»Jeg er i dag (2. september, red.) blevet gjort opmærksom på en video, som jeg lagde ud for over et år siden, hvor nogle opfatter videoen anderledes, end det var hensigten,« forklarer han.

Han fortæller, at baggrunden for videoen var en væddemål med en ven om, hvem der kunne få et aftalt beløb til at stige mest muligt på en uge.

»Jeg føler selv, at det her var en ret harmløs video, hvor jeg virkelig advarer om spekulation med penge, og at man aldrig skal investere mere, end man kan tåle at tabe.«

Han fortæller, at han vil tage det til efterretning, og at han altid har mange overvejelser om sine videoer, før han lægger dem ud, så de ikke kan misforstås af hverken børn eller voksne.

Kritikken af videoen startede på Twitter, hvor det blandt andet kaldes hovedløst, dumt, tankeløst og et kulturproblem.

Også Lisbeth Kiel, som er formand for Forbundet for Influenter og Bloggere under Dansk Journalistforbund, kritiserer videoen.

»Jeg synes, at det er problematisk, at Morten Münster over for sine unge følgere viser, at online gambling virker som en sjov og hyggelig familieaktivitet. Derudover sender det signal om, at det er en nem måde at få penge på,« siger hun til TV 2.

Morten Münster har lavet video til YouTube, siden han var en ung teenager. Hans kanal har 436.000 abonnenter, mens han på Instagram har 231.000 følgere.

Også to af Morten Münsters tre søskende gør sig på YouTube, mens også hans forældre har en populær kanal.