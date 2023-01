Lyt til artiklen

Den danske kok Brian Mark Hansen har mandag vundet Bocuse d’Or, der er det uofficielle kokke-VM, i Lyon. Det er tredje gang, Danmark vinder konkurrencen.

»Det har aldrig gået bedre. Det her er så sindssygt. Sådan en gammel koger som mig fra Søllerød Kro. At jeg går ned og vinder det her. Det er lidt voldsomt,« siger Brian Mark Hansen ovenpå sejren ifølge Ritzau.

»Først tage europamesterskabet og så det her verdensmesterskab. Jeg har aldrig været med til noget lignende.«

I årets konkurrence bød første udfordring på at udforme tre børnevenlige retter - forret, hovedret og dessert - hvori der indgik græskar, og i hovedretten skulle der desuden implementeres et helt hønseæg.

I den forbindelse valgte Brian Mark Hansen og resten af det danske hold at gå med et ganske dansk tema - nemlig H.C. Andersen.

I konkurrencens anden del skulle det danske mandskab, anført af Brian Mark Hansen, lave en servering på fad med havtaske som hovedelement.

Derudover skulle der laves højst to vegetabilske garniturer på fadet som tilbehør til fisken.

»Vi lavede et rigtig godt stykke fisk. Så lavede vi en garniture med peberrod, æble og selleri og en svampegarniture,« fortalte kokken til Ritzau.

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

Pia E. Voss, der er administrerende direktør i HORESTA, bifalder den danske sejr.

»Det bliver ikke større end Bocuse d’Or-guld, og dagens bedrift skriver endnu et kapitel til historiebøgerne om dansk gastronomis nu 20-årige guldalder,« udtaler hun i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Det kræver utrolig hårdt arbejde at nå dertil, hvor Brian står i dag, og det sker, fordi han er en ildsjæl med et enestående talent.«

Brian Mark Hansen er køkkenchef ved Søllerød Kro og hans assistent, Elisabeth Madsen, er kok på Svinkløv Badehotel.

Makkerparret vandt sammen det uoficielle europamesterskab, der blev afviklet i Budapest i 2022.

Det er den tredje danske sejr ved Bocuse d’Or. Senest tog Kenneth Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel sejren i 2019, og otte år før det løb Geranium-kokken Rasmus Kofoed med titlen.

Sidstnævnte har i øvrigt trænet det ungarske hold op til dette års konkurrence. Ungarn fik bronze, men måtte se sig slået af både Danmark og Norge.