Som ung fotograf blev Daniel Rye holdt fanget og tortureret af Islamisk Stat i mere end et år.

Og i en af de mange fangekældere i Syrien forsøgte han at tage sit eget liv. Tog den kæde, han var låst fast i, tog den om halsen og sprang. Men døde ikke.

Tværtimod gav det mislykkede selvmordsforsøg ham fornyet mod. Og i dag ved han, at han er heldig at være i live.

Derfor har den 34-årige fotograf et nok anderledes perspektiv på sin nekrolog, end de mange andre gæster, der har lavet samme øvelse i Radio 4-programmet 'Det sidste måltid'.

Her ser Daniel Rye i seneste afsnit sammen med værten Lærke Kløvedal tilbage på det liv, han ikke troede, han skulle leve.

Men én sætning i den nekrolog, han gennem programmet har hjulpet med at sammenfatte, får ham til at bryde sammen.

»Daniel Rye efterlader sig sin kæreste Signe og deres tre drenge,« læser værten Lærke Kløvedal op.

Straks efter hører man de tunge vejrtrækninger og gisp.

Kærlighed med bump kalder Daniel Rye forholdet til sin kæreste Signe, som han her ses med til gallapremieren på filmen 'Ser du månen, Daniel'.

Daniel Rye bryder sammen i gråd.

»Når alt det her er sagt, så er det så vildt at sidde og glo ned på sådan tre børn, man har været med til at lave, og det var det sidste, jeg så for mig, inden jeg prøvede at hænge mig selv,« siger han ud gennem tårerne.

»Det var en fødestue, hvor Signe sad, og nu eksisterer de og er en del af vores verden.«

Daniel Rye var fri, da han 19. juni 2014 blev ført i sikkerhed over den tyrkiske grænse. Købt fri for 15 millioner kroner.

Efterfølgende har han og kæresten Signe gået fra hinanden. Fundet hinanden igen. Fået tre børn. Et hjem lidt uden for Aarhus.

Alt det, han drømte om, og som fór forbi øjnene af ham, da han troede, livet var slut.

»Jeg synes oprigtigt - hvis man kigger bort fra klimaforandringerne - at de er på vej ind i en verden, der stille og roligt bliver bedre, og hvor der er mere plads til at have en anderledes historie,« slutter en tårevædet Daniel Rye programmet.