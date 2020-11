De var folkelige, de var populære og deres sange var først og fremmest useriøse og et frisk pust.

Og det var netop derfor, at Shu-bi-dua blev så kæmpe en succes, vurderer tv-og radioværten Dan Rachlin.

Han har arbejdet med musik i en menneskealder og var tæt på den nu afdøde Shu-bi-dua-forsanger Michael Bundesen.

»Shu-bi-dua kom på et tidspunkt, hvor dansk rock var meget protestsange mod Vietnam og meget politiske, så det var en revolution og forfriskende, at der kom et band, der lavede nogle useriøse sange, som de gjorde,« forklarer han.

Det er svært præcist at sætte mål på, hvor store Shu-bi-dua var, da det var størst i dets storhedstid.

»Det er en helt anden tid. Der var Gasolin og Shu-bi-dua, hvor Gasolin var de skrappe Christianshavn-drenge, og hvor Shu-bi-dua var lidt mere 'oppe ad kysten drenge'. Men de var de største. Alle kendte deres sange. Alle kunne lide dem,« siger han.

Dan Rachlins bekendtskab med Michael Bundesen går tilbage til opstarten af den kommercielle tv-kanal Kanal 2, som også Bubber var en del af.

Dernæst arbejdede han sammen med Michael Bundesen i flere forskellige sammenhænge, men de blev først rigtig tætte, da Dan Rachlin fra 1992-1994 flyttede ind i en del af Michael Bundesens villa i Charlottenlund sammen med sin kone og nyfødte barn.

Dan Rachlin kendte Michael Bundesen gennem mange år. Foto: Søren Bidstrup

Her lærte de to musikelskere hinanden godt at kende, og venskabet holdt helt til slut.

Ifølge Dan Rachlin havde Michael Bundesen et stort talent for at skrive sange. Og Bundesen kan derfor tilskrives ‘over halvdelen’ af Shu-bi-duas succes, mener radioværten.

»Der er ingen, der kunne forestille sig Rolling Stones uden Mick Jagger. Michaels dybe, bløde stemme er uundværlig. Og når han samtidig var rigtig god til at stå oppe på en scene og kunne holde gang i en fest, så bliver man helt og aldeles uundværlig,« siger Rachlin.

Kan man sammenligne Michael Bundesen med Kim Larsen?

Dan Rachlin ses her sammen med Michael Bundesen i 2002. Foto: Bardur Eklund

»Michael Bundesen har måske ikke været helt så markant og kendt som Kim Larsen var, men det er da deroppe, vi er. Og jeg tænker også, at et par af de største ‘Shu-bi-dua’-hits kunne stå i en sangbog og sagtens kunne blive sunget om en 45-50 år,« siger Rachlin, hvis favoritsang er 'Den røde tråd’, da det var den, som Bundesen selv mente var ‘den ultimative sang’.

Trods tabet af sin gode ven, trøster Dan Rachlin sig ved, at Michael Bundesen var glad for sit liv.

»Michael har fortalt mig, at han har været glad for hele sit liv og hele sin tilværelsen. Han var ikke bitter over, at han blev syg i 2011. Han var været meget taknemmelig, og det synes jeg, at man skal tænke over. Det var meget smukt,« siger han .

Michael Bundesen sov stille ind søndag aften efter et kortere forløb med kræft. Han blev 71 år.