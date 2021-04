Radio- og podcast-værten Christina Sander er gravid – igen. På Instagram deler hun den glædelige nyhed:

»Til september kan I forvente en del flere stories om manglende søvn, svede/tudeture og jammerlig amning. Men også uendelig meget kærlighed,« skriver hun.

Og så … følger overraskelsen:

»Især fordi disse scanningsbilleder viser to forskellige babyer.«

Med andre ord – Christina Sander venter tvillinger.

Det betyder, at hendes førstefødte – sønnen Marlon på tre år – skal være storebror for to.

Det er ikke uden grund, at Christina Sander allerede nu forventer problemer med amningen, for efter hendes første fødsel, voldte præcis den del af moderskabet hende store smerter. Så store, at hun fortrød, at hun var blevet mor.

»Jeg fortrød, vi nogensinde havde fået et barn. Og det kom jeg til at sige til Marlon, da han var helt lillebitte. Det glemmer jeg aldrig, at jeg sagde til ham,« har hun tidligere ærligt skrevet på Instagram.

Sandheden er, at det tog mig meget lang tid at føle mig tilpas i rollen. Det tog mig lang tid at acceptere kontroltabet, og det tog mig lang tid rigtig at elske Marlon. Jeg havde så mange smerter ved amning i starten, at jeg fortrød vi nogensinde havde fået et barn. Og det kom jeg til at sige til Marlon, da han var helt lillebitte. Det glemmer jeg aldrig, at jeg sagde til ham. Jeg har også råbt af ham fordi han ikke ville sove, og jeg har grædt mascara-tårer ned på hans hovedpude og efterladt mærker, som jeg stadig ikke kan holde ud at se på i dag, fordi det minder mig om, hvor meget jeg mistede besindelsen. Jeg har været bange for at dele den hårde sandhed, fordi jeg ikke tror andre oplever det at få et barn på samme måde. Jeg frygter hvad folk vil tænke om mig, i stedet for at minde mig selv om, at jeg kunne have hjulpet andre i samme båd med at føle sig mindre ensomme i det. For med til sandheden hører også, at du er ikke en 'lortemor' fordi du græder, råber og taber hovedet engang imellem. Du er et menneske ligesom mig, og jeg ved at jeg - på trods af alting - har været, og er, verdens bedste #mor.

I januar sidste år valgte hun ærligt at dele sin tanker om, hvordan det for hende ikke var let og ligetil at blive mor.

»Det tog mig lang tid at acceptere kontroltabet, og det tog mig lang tid rigtig at elske Marlon,« skrev hun dengang.

Det er ikke uvant for hende at tale om de store følelser. I Feminas podcast ‘Mit livs overskrift’, som hun er vært på, spørger hun kendte, hvordan det føles, når deres op- og nedture omtales i medierne.

Tidligere har hun i syv år arbejdet på Radio Nova, hvor hun blandt andet har lavet podcastene 'I seng med NOVA', 'Mig og min mor' og 'Gift med dit job'.