Fire børn på seks år og et forretningsimperium, der buldrer derudad. Der er gang i den hos Christian Stadil, som netop har kunnet fremlægge et rekordregnskab for familiens holdingselskab Thornico.

Men selvom millionerne ruller ind, så kaster den kendte rigmand ikke om sig med penge. Han er vokset op med sparsommelighed, og det har sat sig fast.

»Ja, det tror jeg, at de fleste, der kender mig nok, vil vove at påstå, og mine forældre er også lidt halvnærige,« siger Christian Stadil, der dog de seneste år er begyndt at slække lidt på sparsommeligheden.

»Men jeg er stadig for nærig til at flyve businessclass, og de gange, jeg gør det, så er det noget med, at Alice (hans kone, Alice Rosenkrantz Stadil, red.) bander mig langt væk. For så får jeg en billig billet til halv pris, og så skal vi flyve over Doha for at komme til Thailand, og så tager det en hel ekstra dag at komme til Thailand – i stedet for bare at flyve direkte på turistklasse,« griner han og tilføjer, at han også 'kun' ejer en bil, en brugt Mercedes.

Christian Stadil fylder 50 år i november. Her ses han sammen med sin far, Thor Stadil. Foto: Linda Kastrup

Formuen er ellers stor nok til, at han kan slå sig løs, hvis han har lyst. Familiens konglomerat Thornico har de seneste år gjort det så godt, at værdien af familieselskabet i 2020 til manges overraskelse blev opskrevet til en værdi på omkring ti milliarder kroner.

Og med det seneste rekordregnskab, der udkom torsdag, vurderer Christian Stadil og hans far, Thor Stadil, nu, at virksomheden er mellem 10 og 15 millioner kroner værd.

Trods dystre forudsigelser i begyndelsen, da corona ramte verden, har Thornico formået at få det bedste indtjeningsår i selskabets historie. Driftsresultatet endte på 706 millioner kroner, hvilket er 37 procent bedre end året før.

Det var især familiens investeringer i emballagevirksomheden Hartmann, der producerer æggebakker, og ingrediensvirksomheden Lactosan, der gav de store overskud, mens tøjfirmaet Hummel blev hårdt ramt af coronaens nedlukning af butikker og sportsaktiviteter.

Christian Stadil med sin yngste søn, Winston, i 2013. Foto: Linda Kastrup

»Der var karantæne, både herhjemme og i USA, som er et stort marked for Hartmann, og så var der rigtig mange, der lavede mad derhjemme – og eksperimenterede især med bagværk. Det gjorde, at salget af æg simpelthen gik igennem loftet, og det påvirkede Hartmann helt ekstraordinært sidste år,« fortæller en glad Stadil, der har svært ved at få armene ned.

Især fordi succesen ser ud til at fortsætte:

»2021 startede forrygende ud. Det er første gang, at vi er halvvejs inde i et regnskabsår, hvor det går godt i alle vertikaler. Og selvom sidste år var et hårdt år for Hummel, så har det buldret og braget i Hummel, siden corona begyndte at slippe i februar. Og vi kigger allerede på en omsætningsrekord i år for Hummel,« siger Stadil, der mener, at selskabets konglomeratstruktur med investeringer i mange forskellige brancher har vist sig at være smart under corona.

Christian Stadil taler meget hurtigt, når han bliver interviewet. Måske fordi han har så meget at se til. Livet som topforretningsmand og far til fire har været en stor omvæltning.

Christian Stadil med sin kone, Alice Rosenkranz Stadil. Foto: Privatfoto

»Siden Winston (hans ældste søn, red.) blev født for otte år siden, tror jeg, at jeg har været i byen fem gange inklusive en gang i Japan med kunder,« siger han og fortæller, at han før i tiden ofte »fyrede den af« hver weekend.

Han var tidligere også ansigtet udadtil for Hummel, og man kunne ofte se ham i store interview og diverse tv-programmer – herunder som investor i 'Løvens hule'. Det valgte han dog at forlade for et par år siden, og siden har han takket nej til de fleste tilbud om tv-deltagelse.

»Det er sødt, at de spørger, men i gamle dage var der mere tid til den slags. Og det passer mig egentlig også fint,« siger han og fortæller, at han nyder at tilbringe tiden med sine fire børn, Winston, Hamilton, Harper og Archiebald, og sin kone, Alice Rosenkrantz Stadil, i parrets hjem i Nordsjælland – et godt hus, som ikke er for prangende, og som han for øvrigt købte billigt efter finanskrisen, bemærker den sparsommelige rigmand.

»Vi har det godt, og jeg har sgu aldrig haft det bedre, end jeg har det i dag. Jeg synes, jeg lever et mere afbalanceret liv og et mere fokuseret liv, og jeg synes, jeg er blevet meget bedre til mit job, efter jeg har fået børn, de seneste otte-ni år.«

Christian Stadil og Alice Rosenkranz Stadil. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er et dejligt liv. Vi bor nærmest på landet. Jeg kigger på en stald. Der bor nogle får dernede, og nu kommer der en hest forbi. Det er et helt anderledes liv, jeg har levet de seneste otte år.«

I sine yngre dage var han ellers kendt for at have en lidt vildere side. I dag består en god weekenddag typisk af grillhygge med gode venner og deres børn – samt af en efterfølgende stille aften i sofaen.

Stadil har dog stadig tid til at nyde sin hobbyer, som er kunst, litteratur og kampsport. Og så er der på det seneste kommet en ny hobby til:

»Jeg er blevet bidt af en gal champagnenørd,« siger han og henviser til sine opslag på de sociale medier, hvor man ofte ser, at han får en leverance champagne. Og faktisk er hobbyen blevet så stor, at han til august får lavet sin helt egen champagne.

Stadil har dog ikke lagt sin vildskab helt på hylden.

»Privat er vildskaben blevet lidt mindre, men jeg prøver at bibeholde den ude i selskaberne sammen med noget innovation og kreativitet. Vi skal have den vildskab ind over de ting, vi laver,« siger han.