Han har drukket sjusser på en båd i Saint Tropez med rapperen Puff Daddy, besteget nogle af verdens højeste bjerge med sin far, opbygget et milliardimperium, siddet i bestyrelser rundt om i verden og haft 200 rejsedage om året.

Men det vilde liv er slut nu. Næsten i hvert fald. For mens mange får en midtvejskrise, når de fylder 50 år, føler Hummel-ejer Christian Stadil, at han er faldet til ro. Blevet mere grounded, som han kalder det.

»Jeg sagde til Alice (hans kone, Alice Rosenkrantz Stadil, red.) med et glimt i øjet den anden dag, at jeg nærmest har været i en permanent ‘midlife crisis’, siden jeg var 20. Der er mange i min alder, der skal til at bestige Kilimanjaro, eller som begynder at cykle eller løbe maraton. De køber en sportsvogn eller får sig en ung kæreste. Men alle de der ting har jeg jo lavet,« siger Stadil, der fylder 50 år den 9. november.

Han føler, at han har været til nok røde løbere og events, og han derfor ikke lider af fomo (fear of missing out, red). I stedet foretrækker han nu at bruge mere tid på sin familie, dyrke kampsport og surfe.

Christian Stadil med sin kone, Alice. Parret har fået fire børn på seks år og har rigeligt at se til. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Stadil med sin kone, Alice. Parret har fået fire børn på seks år og har rigeligt at se til. Foto: Ida Marie Odgaard

Christian Stadil virker dog ikke til at være typen, der nogensinde falder helt til ro.

Han sitrer nærmest, mens han speedsnakker sig gennem sit liv. Han fortæller om sin kone, som han mødte for ti år siden, og om deres fire børn, Winston, Hamilton, Harper og Archibald, som de har fået i løbet af seks år, om familieimperiet Thornico, som han har opbygget med sin far, Thor Stadil, og om sin passion for buddhisme, kampsport og champagne.

Og så var der dengang på båden i Saint Tropez, hvor han blev tilbudt en joint af Puff Daddys rapperkollega Snoop Dogg.

Gennem tiden har Christian Stadil været kendt som forretningsmanden bag først modetøjssuccesen Hummel, som han købte i 1999. Derefter var han en af investorerne fra 'Løvens Hule', og de seneste år har han været frontfigur for familievirksomheden, konglomeratet Thornico, som nu tæller over 200 selskaber.

Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil fylder 50 år. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil fylder 50 år. Foto: Bax Lindhardt

Thornico startede han fra bunden med sin far tilbage i 90erne.

»Thor havde aktiviteter fra sin advokattid, og herefter har vi vækstet koncernen fra en mindre værdiansættelse på et mindre millionbeløb dengang, og så frem til i dag,« fortæller Stadil, der som barn først drømte om at blive havbiolog, så journalist, og dernæst tog et smut forbi jurastudiet, før han droppede ud og helligede sig livet som forretningsmand.

Far og søn har vist sig at være et godt makkerpar, og Christian Stadil lægger ikke skjul på, at hans far betyder meget for ham:

»Han er også en rigtig god ven. Vi har jo besteget nogle af verdens højeste bjerge sammen. Og jeg introducerede ham til meditation,« siger Stadil, der har arvet sin vilde side fra sin far.

Christian Stadil har det helt fint med at fylde 50 år. Han føler nærmest, at han er faldet mere til ro de seneste år. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil har det helt fint med at fylde 50 år. Han føler nærmest, at han er faldet mere til ro de seneste år. Foto: Bax Lindhardt

Fra sin mor, Kirsten Malling, har han til gengæld arvet sin kreative side og 'interessen for østens filosofier'.

I 2020 opgjorde Thor og Christian Stadil værdien af Thornico til 10 milliarder kroner. Det gav dem et gevaldigt hop op til en placering som nummer 14 på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste. Og formuen ser ud til at stige yderligere, for virksomheden runder i år et skarpt hjørne, da driftsindtjeningen for første gang kommer over en milliard kroner, afslører Christian Stadil.

Men det er vigtigt for ham, at han ikke ødsler formuen væk.

»Vi har ikke de helt store behov,« siger han og forklarer, at han hverken interesserer sig for godser, biler eller heste, selv om han ellers synes, at det er i orden, hvis man bruger sine penge på den slags. Selv ejer han kun en enkelt bil – en brugt Mercedes firhjulstrækker.

Christian Stadil ejer over 200 virksomheder gennem Thornico. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil ejer over 200 virksomheder gennem Thornico. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg køber aldrig en ny bil. Det er jeg simpelthen for nærig til. Den taber jo flere 100.000 kroner, bare den kører ud af forretningen.«

Hans far var jurastuderende, da han sammen med sin kone, der var model og stylist, fik Christian Stadil. I barndomshjemmet lærte Stadil at gå efter det gode tilbud i supermarkedet.

Økonomien blev med tiden bedre, men selv om opvæksten bød på privatskole i Rungsted og senere elitekostskolen Herlufsholm, så holder Stadil fortsat igen med forbruget.

»Jeg får stadig mindre i løn end vores CEOs. Men jeg er begyndt at trække noget udbytte ud. Men det er ikke til at købe en Ferrari for. Men nu har vi for eksempel lige udvidet vores hus i Nordsjælland,« siger han og fortæller, at udbygningen dog har gjort huset mere værd.

Uret på hans håndled er af den meget dyre slags. Men det kan i dag nok sælges for det tredobbelte af, hvad han gav for det, konstaterer han tilfreds.

»Så det er meget value for money. Men jeg synes, jeg er blevet lidt mere loose omkring det,« siger han og medgiver, at det nok også er Alice Brunsøe Stadils fortjeneste.

Og det er i øvrigt også hans kone, der får æren for, at han er blevet mere grounded:

»Der, hvor jeg primært ser, at jeg er privilegeret er, at jeg har en fantastisk kone, og vi elsker stadig at kysse på hinanden, og vi har god humor, og det er relativt sjældent, at vi skændes. Det er super privilegeret, at Alice og jeg har fundet hinanden,« siger han.