Det var en stor romantisk gestus, da rigmanden Christian Kjær i 2016 købte et slot på Fyn til sin kone, Susan Astani.

Men nu kan parret blive tvunget til at sælge slottet.

Det oplyser Susan Astani-Kjær til B.T.

»Skat har skrevet til mig, at når man flytter fra Danmark, skal man også flytte sine interesser fra Danmark. Når du ejer et slot, betyder det, at dine interesser stadigvæk er i Danmark,« skriver hun i en sms til B.T.

Susan Astani fik på et tidspunkt lavet denne kage med sit slot, Sophienlyst, på. Vis mere Susan Astani fik på et tidspunkt lavet denne kage med sit slot, Sophienlyst, på.

Stridens kerne er det gamle slot Sophienlyst nær Middelfart på Fyn, som Christian Kjær gav 11,9 millioner kroner for, da han købte det til sin kone.

Susan Astani har aldrig beboet slottet, men har hele tiden haft planer om at drive det som erhverv. Oprindeligt var planen, at det skulle være en form for behandlingshjem for psykisk syge, men sidenhen har hun ændret det til, at hun godt kunne tænke sig at lave slottet om til et rehabiliteringscenter for Parkinsonsramte patienter og deres pårørende.

Ideen kommer efter, at Christian Kjær blev diagnosticeret med Parkinsons for nogle år siden.

Men den plan er altså nu i fare. For efter, at parret i 2019 valgte at flytte til Schweiz, som følge af, at Christian Kjær føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med den dom, han fik i for at have påkørt en official ved et cykelløb, virker det altså til, at de må skille sig af med slottet.

Susan Astani ses her med sin og Christian Kjærs fælles søn, Alexander. Vis mere Susan Astani ses her med sin og Christian Kjærs fælles søn, Alexander.

Dog behøver parret ikke sælge deres jagtejendomme på Venø og i Skærbæk, da de betegnes som produktion. Susan Astani håber dog stadigvæk, at det lykkes at få lov til at beholde slottet.

»Indtil videre er slottet under total renovering og den private afdeling er helt nedlagt. Slottet kan ikke sælges på nuværende tidspunkt, men det bliver med tårer i øjnene, hvis jeg bliver tvunget til at sælge til sommer,« skriver hun og tilføjer, at hun ind til videre tager en dag ad gangen.

Og lige nu foregår de dage i Caribien, hvor hun er taget til sammen med Christian Kjær, hendes tre børn samt deres fælles søn.

Christian Kjær har tidligere i mange år ejet øen Great St. James i Caribien, men den solgte han i 2016, hvorefter den blev købt af Jeffrey Epstein, og nu tager familien i stedet til den større ø St. Thomas i stedet.

Sophienlyst Slot på Fyn har 17 værelser og en lejlighed samt to indendørs pools. Vis mere Sophienlyst Slot på Fyn har 17 værelser og en lejlighed samt to indendørs pools.

Her har Christian Kjær blandt andet fået sine to corona-vaccinationer, og ifølge Susan Astani har hendes mand det nu så godt efter at have haft lidt problemer med Parkinsons, at han svømmer flere gange om dagen.

Parret har planer om at tage hjem i løbet af de næste dage, hvis de får lov at flyve over Paris til Geneve.

Selvom parret er glade for deres liv i Schweiz, hvor Christian Kjær har tilbragt en del af sin barndom, så er parret stadig ærgerlige over, at de har følt sig nødsaget til at forlade Danmark.

Det kunne man i februar høre Christian Kjær fortælle i dokumentaren ‘Farvel og tak’.

Og den følelse har Susan Astani også. Hun kom til Danmark for 30 år siden, da hun var 19 år.

»Selvfølgelig elsker jeg Danmark og har en del interesser i Danmark. Bare fordi jeg følger min mand og støtter ham, er det ikke ensbetydende med med, at jeg færdig med Danmark,« siger hun og tilføjer, at hun blandt andet stadig tager vagter som læge i Danmark.