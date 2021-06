Den amerikanske sanger Chris Brown er blevet anmeldt til politiet for at have slået en kvinde i sit hjem i Los Angeles.

Han er derfor nu under efterforskning af Los Angeles Politi.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ og Page Six.

Den påståede hændelse skulle have fundet sted fredag 18. juni, og TMZ rapporterer, at offeret ifølge kvinden blev slået så hårdt af Chris Brown, at noget af hendes påsatte hår røg ud.

Kvinden anmeldte den påståede vold til politiet, men der er endnu ikke blevet rapporteret om kvæstelser, og det er derfor uklart, om sangeren vil blive sigtet.

I en Instagram-story henviser Chris Brown selv til episoden og skriver 'YALL SO DAMM' efterfulgt af en kasket-emoji, der i visse kredse symboliserer, at noget er løgn.

Det er anden gang, at politiet er blevet kaldt til Chris Browns hjem på bare to måneder. Senest var i maj, hvor politiet lukkede hans vilde fødselsdagsfest, som han holdt i anledning af, at han var fyldt 32 år.

Og det er heller ikke uvant for sangeren med anklager om vold. I 2009 blev han anholdt for fysisk overgreb på sin daværende kæreste, Rihanna.

Her erkendte han sig skyldig og skulle derfor igennem et langt forløb med samfundstjeneste, der først sluttede i 2015.

Han blev desuden idømt fem års betinget fængsel for episoden.