»Mit tweet til Lotte Folke var over stregen. Ikke det heldigste fra min hånd, beklager. Jeg må lære at styre stridbare hjerte.«

Således skriver Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Knud Brix nu på Twitter, efter han tidligere fredag brugte det sociale medie til at fortælle, at Deadline-værten Lotte Folke havde bagtalt sin chef på programmet, Nikolai Thyssen, den dag, Knud Brix var inde til sit famøse interview.

B.T. har gennem eftermiddagen uden held forsøgt at få en kommentar fra Knud Brix.

Men nu skriver han altså selv, at følgende tweet var 'over stregen':

Tak tak, så stadig ingen dokumentation? Jeg sendte ikke min mail til DR Fakta, men @nikolaithyssen, som du sad i sminken og bagtalte. Hvad var det nu du sagde; han går mest op i, hvilket tøj værterne har på og det er nok meget godt han ikke blander sig i andet. Var det sådan? — knud_brix (@Knud_brix) May 6, 2022

Diskussionen startede under et Twitter-opslag om, at Knud Brix havde klaget til Deadlines chef Nikolai Thyssen over, at han i Deadline blev præsenteret af vært Lotte Folke som at have løjet omkring Henrik Qvortrups fyring fra Ekstra Bladet.

Lotte Volke påpegede i interviewet, at den nyindsatte Ekstra Bladet-chefredaktør måtte have vidst, at Henrik Qvortrup stoppede i jobbet på mediet, førend den afgåede chefredaktør selv gjorde.

Men Knud Brix nægter fortsat at have løjet. Dog er oplægget til interviewet ikke blevet berigtiget.

I tråden på Twitter henviser Lotte Folke til, at hun ikke må udtale sig om klager til Danmarks Radio.

Henrik Qvortrup offentliggjorde tidligere på året, at han forlod Ekstra Bladet. Knud Brix, som i forvejen var chefredaktør på avisen, overtog jobbet som ansvarshavende chefredaktør. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup offentliggjorde tidligere på året, at han forlod Ekstra Bladet. Knud Brix, som i forvejen var chefredaktør på avisen, overtog jobbet som ansvarshavende chefredaktør. Foto: Jon Wiche

Overfor Journalisten har Deadline-værten forklaret, at hun ikke bagtalte sin chef til Knud Brix, men at hun rigtigt nok havde sagt, at chefen ikke var meget over indholdet i programmet.

Hun tog dog ikke på vej over, at chefredaktøren på den måde hængte hende ud på Twitter.

»Det har jeg ikke noget problem med. Det må han selvom. Det vil jeg ikke kritisere. Jeg synes, det taler for sig selv. Men det er ikke korrekt, det han siger, at jeg har sagt,« understregede Lotte Folke i fagbladet.

Til samme medie fortæller Deadline-chef Nikolai Thyssen, at han mener, Knud Brix burde have rettet sin vrede mod ham i stedet for værten.

Ekstra Bladets nye ansvarshavende chefredaktør @Knud_brix vil ikke afsløre sin løn, selvom han som funktionæransat gerne må pic.twitter.com/DddmQFzm6A — Deadline (@Deadline_dr) April 8, 2022

Derudover understreger han, at han ikke har fundet anledning til at følge Knud Brix' klage og rette Lotte Folkes oplæg til interviewet med Ekstra Bladet-chefredaktøren.

»Ekstra Bladet har fået ny chef, han hedder Knud Brix, og han vil ligesom sin forgænger, Henrik Qvortrup, gøre Ekstra Bladet til et kort og kontant antiautoritært talerør for den ukreative klasse, hvor spin hedder løgn, og hvor man ikke er proud, men stolt. Så hvorfor løj han så om, hvordan Henrik Qvortrup blev fyret?« lød oplægget.