Hun er vokset op med sin fars kærlighed til Valdemars Slot og kunne slet ikke holde ud, at nogen andre skulle eje det.

Derfor endte hun til manges overraskelse med at købe det. Nu fortæller Caroline Flemings lillesøster Louise Iuel Albinus om sine udfordringer med Valdemars Slot.

Det sker i et større interview i Weekendavisen, hvor hun både fortæller om sin kærlighed til slottet, og om hvor ærgerlig hun blev over, at det skulle sælges, og om hvordan hun har det med, at hendes søster og nevø har valgt at fjerne og sætte en stor del af slottets historiske indbo til salg.

»Jeg kunne ikke udholde tanken om en anden køber, der ikke havde samme kærlighed til stedet. Det har vel noget at gøre med at kende sine forfædre og sin egen historie. Det føles som en forpligtelse, når man har set sin far og hans forfædre passe på det i generationer,« lyder det fra 43-årige Louise Iuel Albinus. Hendes familie har ejet slottet i 12 generationer.

Valdemars Slot er en af Danmarks største beboelsesejendomme. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Valdemars Slot er en af Danmarks største beboelsesejendomme. Foto: Bax Lindhardt

Louise Iuel Albinus var kun syv år gammel, da hun og Caroline Fleming mistede deres mor. Derefter blev hendes far, den nu afdøde lensbaron Niels Krabbe Iuel Brockdorff, både en slags mor og far for hende.

Hun fulgte ham tæt, når han gik rundt på godset, og fik en stor viden om godset og dets historie og om alle forfædrene. Og interessen satte sig så fast, at hun efterfølgende læste kunsthistorie i USA.

Derfor havde hun også meget svært ved at slottet skulle på andre hænder, da det sidste efterår blev sat til salg. De to søstre havde egentlig overtaget det i fællesskab efter deres far, der døde i 2017. Louise Albinus og hendes mand var flyttet ned på slottet og drev det, men en uenighed om et regnskab mellem de to søstre blev så stor, at slottet endte med at blive sat til salg for hele 165 millioner kroner.

Til manges overraskelse lykkedes det Louise Albinus at rejse de penge, der skulle til for at købe slottet, der endte med at koste 110,7 millioner kroner.

Louise Albinus bryllup i 2009 blev holdt på Valdemars Slot. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Louise Albinus bryllup i 2009 blev holdt på Valdemars Slot. Foto: Sonny Munk Carlsen

Men problemerne stoppede ikke der. For det meste af det historiske indbo på Valdemars Slot er ejet af Caroline Flemings ældste søn, Alexander Fleming.

Og familien Fleming har valgt at sætte en stor del af det til salg på en auktion hos auktionshuset Bruun Rasmussen, der foregår på onsdag.

Det ærgrer Louise Iuel Albinus, da tingene både har en historisk værdi og en affektionsværdi for hende, da meget af det omhandler hendes forfædre.

Hun har forud for auktionen gerne villet købe nogle af tingene, men hun er blevet afvist af sin søster og dennes eksmands advokater.

Valdemars Slot. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Valdemars Slot. Foto: Bax Lindhardt

Nu håber hun, at folk vil lade være med at overbyde hende til auktionen, så hun kan købe de vigtigste ting tilbage.

Ifølge Weekendavisen havde man en lignende situation tilbage i 1920erne, da grevskabet Brahesminde med slottet Hvedholm gik i opløsning.

Her forlød det, at andre brydere på auktionen respekterede, når familien bød på ejendele, så de ikke blev overbudt.