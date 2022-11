Lyt til artiklen

En ny auktion over indbo fra Valdemars Slot har rippet yderligere op i det betændte sår mellem Caroline Fleming og hendes lillesøster, Louise Iuel Albinus.

For mens Caroline Fleming og hendes søn Alexander Fleming kan glæde sig over, at de onsdag scorede en formue på bøger fra det gamle slot, begræder Louise luel Albinus salget.

»Jeg synes, det er en tragedie, må jeg indrømme. En tragedie for dansk kulturarv. Jeg har ikke rigtig ord til at beskrive det, for jeg synes virkelig inderligt, at det er sådan en ubehagelig situation at være i,« sagde hun til B.T. inden auktionen.

»Det eneste, jeg kan trøste mig med, er, at dem, der måtte købe bøgerne, er bogsamlere, men det betyder selvfølgelig ikke, at de ikke går ud over de danske grænser, så Danmark mister endnu engang noget dansk kulturarv,« tilføjede hun.

Louise Iuel Albinus kunne glæde sig over at få flere ting tilbage ved den første auktion. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Louise Iuel Albinus kunne glæde sig over at få flere ting tilbage ved den første auktion. Foto: Søren Bidstrup

Auktionen er en udløber af en større strid om slottet, der førte til, at Caroline Flemings lillesøster, Louise Iuel Albinus, valgte at købe slottet, som de to søstre ellers havde arvet i fællesskab.



Men Louise Iuel Albinus kunne ikke få slottes historiske indbo med, da det er ejet af 18-årige Alexander Fleming. Og da de to søstre ikke kunne blive enige om slottets videreførelse, valgte Caroline Fleming og Alexander Fleming, som hun har med sin tidligere mand, den britiske milliardær Rory Fleming, i forsommeren at hente slottets indbo og sætte det til salg.

Indtil videre har det resulteret i fire auktioner, hvor Alexander Fleming blandt andet kunne høste over otte millioner ved den første auktion over slottets indbo, hvor alt fra senge og lysekroner til familiemalerier blev solgt.

Efter onsdagens bogauktion kunne Alexander Fleming føje hele 1,3 millioner kroner til sin formue.

Valdemars Slot på Tåsinge. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Valdemars Slot på Tåsinge. Foto: Bax Lindhardt

Auktionen blev holdt hos auktionshuset Bruun Rasmussen, hvor en del samlere dukkede op for at byde. Særligt en større samling med 68 bind af et leksikon fra 1700-tallet var der rift om, og den blev solgt til 240.000 kroner, hvilket var tre gange vurderingsprisen.

Louise Iuel Albinus ærgrer sig over, at slottets antikke indbo nu bliver spredt for alle vinde.

»Jeg er meget, meget trist over situationen. Det er det, at du splitter en samling ad. Det synes jeg er meget, meget trist og meget tragisk for dansk kulturarv,« fortalte hun til B.T.

Hun forklarede, at bogsamlingen er meget gammel, og at den går tilbage til, da hendes forfædre i den adelige slægt Iuel overtog slottet for 12 generationer siden.

En side fra bogen af den polske astronom Stanislaw Lubieniecki fra 1600-tallet. Bogen blev solgt for 140.000 kroner. Foto: Bruun Rasmussen Vis mere En side fra bogen af den polske astronom Stanislaw Lubieniecki fra 1600-tallet. Bogen blev solgt for 140.000 kroner. Foto: Bruun Rasmussen

Louise Iuel Albinus var selv til stede ved den første af de indtil videre fire auktioner over indbo, hvor hun blandt andet købte en del malerier af sine forfædre.

Denne auktion deltog hun dog ikke i.

»Jeg ønsker mig dem (bøgerne, red.), men jeg har fokuseret på at få familieportrætterne tilbage, så at man kan fortsætte slægtshistorien,« sagde hun.

Hun har endnu ikke fået de generhvervede familieportrætter på plads på Valdemars Slot, men hun har fået dem tilbage, så de nu er i hendes varetægt.

Denne sjældne samling blev solgt for en formue. Vis mere Denne sjældne samling blev solgt for en formue.

»Og det er en stor glæde at kigge på det, som Nikolaj (Louises mand, red.) og jeg formåede at købe tilbage. Det er en glæde i tragedien, at de kunne bevares,« siger hun.

Onsdagens auktion var ikke den sidste. Bruun Rasmussen har meddelt, at de har valgt at dele bogauktionen, så der vil komme en bogauktion mere i 2023.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming.