Det ser ikke ud til, at der er nogen forsoning på vej mellem den kendte tv-baronesse Caroline Fleming og hendes lillesøster, Louise Iuel Albinus. Tværtimod er de ved at kappe den sidste livline, hvis de vil beholde Valdemars Slot i deres familie.

Det står klart efter et retsmøde i Retten i Svendborg torsdag. Her blev der udpeget en likvidator til at tage sig af selskabet, der er sendt til tvangsopløsning. Dermed styrer slottet nu videre mod en mulig konkurs og et salg.

»Det er tragisk,« lød det fåmælt fra den tidligere baronesse Louise Iuel Albinus til Fyens.dk, da hun sammen med sin mand, Nikolaj Albinus, var mødt op i retten.

Det er hendes storesøster, Caroline Fleming, der har nægtet at underskrive regnskabet for selskabet bag slottet, Valdemars Gods A/S, hvilket har fået Erhvervsstyrelsen til at sende slottet til tvangsopløsning.

Caroline Fleming er kommet op at toppes med sin søster, hvilket nu har sendt selskabet bag Valdemars Slot til tvangsopløsning. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Caroline Fleming er kommet op at toppes med sin søster, hvilket nu har sendt selskabet bag Valdemars Slot til tvangsopløsning. Foto: Bax Lindhardt

Caroline Fleming var også mødt op i retten, men er ikke blevet citeret for at sige noget. Til gengæld lagde hun efter retsmødet torsdag et billede ud på sin Instagram-profil af sig selv iklædt lyserød badedragt, hvor hun skriver, at hun holder ferie:

'Havet kalder, og jeg vil nu gå på ferie og være offline de næste mange uger. Jeg ønsker alle en helt fantastisk, kærlig og vidunderlig sommer,' lyder det fra Caroline Fleming.

Ren afslapning bliver hendes ferie dog næppe. For det er en alvorlig sag, når ens selskab er sendt til tvangsopløsning, og en likvidator er blevet udnævnt.

Det fortæller konkursadvokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma.

Louis Iuel Albinus har de seneste år drevet slottet med sin mand, og det var endelig lykkedes dem at mindske overskuddet. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Louis Iuel Albinus har de seneste år drevet slottet med sin mand, og det var endelig lykkedes dem at mindske overskuddet. Foto: Sonny Munk Carlsen

»Det er alvorligt, når man overgår til likvidation. Og det er en situation, som i langt, langt de fleste tilfælde betyder, at selskabet senere overgår til konkurs,« siger han.

Ifølge Fyens.dk blev det meddelt ved retsmødet, der varede omkring 20 minutter, at likvidatoren nu vil overtage ledelsen af selskabet de næste tre måneder.

I de tre måneder har selskabet – med likvidators godkendelse – fortsat mulighed for at få styr på årsregnskabet og indlevere det, hvilket i så fald formentlig vil kunne føre til, at selskabet vil kunne fortsætte, hvis selskabet også har tilstrækkelig kapital, og hvis ejerkredsen – de to søstre – kan blive enige om at fortsætte selskabet.

»Hvis problemerne bliver løst, og likvidator samtykker, så kan man godt få selskabet genoptaget, men det sker næsten aldrig i praksis,« siger Morten Bjerregaard.

Valdemars Slot er stort og dyrt at drive. Vis mere Valdemars Slot er stort og dyrt at drive.

Han forklarer, at likvidator nu vil tage stilling til, om det er muligt at afvikle selskabet solvent, så alle kan få deres penge og udlodde resten til ejerne, eller om selskabet er insolvent, så der skal indgives en konkursbegæring. Det betyder også, at likvidator skal finde ud af, om værdien af Valdemars Slot er højere eller lavere end de 77,6 millioner kroner, som stod opgjort i det nu tilbagetrukne regnskab.

Da Valdemars Slot er det største aktiv i selskabet, har slottets reelle værdi stor betydning.

»Likvidator skal nu tage stilling til, om det er muligt at finde en køber, der vil overtage godset, så alle panthavere kan betales – eller om det bliver nødvendigt at gennemføre en tvangsauktion,« siger Morten Bjerregaard.

Det er den erfarne konkursadvokat Henning Moritzen fra Focus Advokater i Svendborg, der er blevet udnævnt til likvidator, og som nu skal se på, om det kan lykkes at få selskabet på ret kurs – eller det i værste fald ender i konkurs og salg.

Henning Moritzen bekræftede over for B.T. torsdag, at han er blevet likvidator i sagen. Han havde dog endnu ikke nået at sætte sig ind i sagens detaljer.

»Nu skal jeg bruge noget tid på at sætte mig ind i tingene, og så må vi se, om vi kan finde en løsning.« sagde han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming til sagen.