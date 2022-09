Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var rift om mange af tingene, da anden del af auktionen over Caroline Flemings arvestykker fra Valdemars Slot mandag kom under hammeren.

Flere af de historiske ting endte i budrunder på mere end 40 eller 50 bud, og det begejstrer auktionsdirektør Kasper Nielsen.

»Jeg synes, det er gået fantastisk. Det er gået over forventning. Hvis vi kigger på nøgletallene, så er 97 procent af numrene blevet solgt,« lyder det fra Kasper Nielsen.

Han fortæller, at der ved netauktionen samlet blev solgt for 2,6 millioner kroner. Og selv om det er noget mindre end de 8,3 millioner kroner, som den første auktion indbragte, så er det alligevel noget højere end vurderingsprisen på 2,6 millioner kroner.

Louise Albinus var med til auktionen onsdag, Det vides ikke, om hun også har købt nogle ting på onlineauktionen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Louise Albinus var med til auktionen onsdag, Det vides ikke, om hun også har købt nogle ting på onlineauktionen. Foto: Søren Bidstrup



»Det er meget tilfredsstillende«, lyder det fra direktøren, der fortæller, at han også er tilfreds med auktionens første del – auktionen i Bredgade i onsdags.



Her kom de flotteste og dyreste ting under hammeren ved en fysisk auktion, hvor Caroline Flemings søster, Louise Iuel Albinus, også var mødt op for at købe nogle af tingene tilbage til Valdemars Slot.



Indboet tilhører nemlig Caroline Flemings søn, Alexander Fleming, der sammen med sine forældre har valgt at sætte det til salg, efter at Caroline Fleming og hendes søster endte i en strid om Valdemars Slot.



Louise Iuel Albinus ville gerne før auktionen have haft mulighed for at frikøbe nogle af tingene, men det kunne hun ikke få lov til, har hun fortalt.

Denne himmelseng var der rift om, og den gik for 60.000 kroner. Foto: Bruun Rasmussen Vis mere Denne himmelseng var der rift om, og den gik for 60.000 kroner. Foto: Bruun Rasmussen



Det lykkedes hende dog onsdag at få hammerslag på flere familieportrætter og arvestykker, som hun nu vil lade vende tilbage til slottet.

»Jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået lov og haft mulighed for at købe tingene tilbage. Og at folk i salen, da de så, at jeg bød, ikke valgte at byde. Så af hjertet tak,« lød det fra en meget bevæget Louise Iuel Albinus efter auktionen onsdag.

Hvem der bød på tingene mandag, kunne man ikke se, da onlineauktionen foregik anonymt.



Bruun Rasmussen fortæller dog, at køberne var mange forskellige personer:

Denne gamle sofa var også til salg. Men den var så medtaget, at den kun indbragte 700 kroner. Vis mere Denne gamle sofa var også til salg. Men den var så medtaget, at den kun indbragte 700 kroner.

»Det har fortrinsvis været danske købere, men også en del udenlandske købere«, siger Kasper Nielsen og tilføjer, at det ikke er få personer, der har købt det hele.



Han mener, det er udtryk for, at mange forskellige mennesker har villet have en ting fra Valdemars Slot.

»Den store pressedækning har skabt en stor interesse, og det har nok også været udslagsgivende,« siger han.

På begge auktioner var der dog flere ting, der ikke blev solgt. Nogle gange fordi de ikke opnåede mindstebuddet, men andre gange, fordi sælgerne fortrød salget.

Louise Albinus var med til auktionen onsdag, Det vides ikke, om hun også har købt nogle ting på onlineauktionen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Louise Albinus var med til auktionen onsdag, Det vides ikke, om hun også har købt nogle ting på onlineauktionen. Foto: Søren Bidstrup

Det skete blandt andet med tre malerier, der var til salg på onlineauktionen af forfædre fra Brockdorff-slægten.

»Vi havde tre malerier, der blev trukket ud af auktionen, og det er, fordi vores sælgere har valgt at udnytte den mulighed, de har – at de inden auktionen kan trække emnerne tilbage mod at betale os det honorar, som vi skulle have,« forklarer Kasper Nielsen, der ikke ved, hvorfor de tre malerier blev trukket tilbage.