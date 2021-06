Striden mellem Caroline Fleming og hendes søster, Louise Iuel Albinus, om Valdemars Slot er nu blevet så stor, at selskabet bag familieslottet er sendt til tvangsopløsning.

Det er langtfra første gang, at familien strides om det gamle slot. Men denne gang er sagen så alvorlig, at det kan have ende med dystre konsekvenser for slottet.

»Det er en usædvanlig situation. De skal virkelig i arbejdstøjet for at få det på plads igen,« siger en af Danmarks førende konkursadvokater Pernille Bigaard, partner i advokatfirmaet Skau Reipurth, til B.T.

Hun kalder sagen alvorlig:

Lensgreve Niels Iuel-Brockdorff ses her med datteren Louise Iuel-Brockdorff, da hun skulle giftes i 2009. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Lensgreve Niels Iuel-Brockdorff ses her med datteren Louise Iuel-Brockdorff, da hun skulle giftes i 2009. Foto: Sonny Munk Carlsen

»De kan i sidste ende med en konkurs. Der er nogle skridt på vej derud, men de kan ende der.«

Det er en uenighed mellem de to søstre om regnskabet, der har ført til, at slottet nu er røget til tvangsopløsning.

Allerede i midten af april vakte det undren, at regnskabet for Valdemars Slot pludselig blev trukket tilbage.

Berlingske kunne derefter for nogle uger siden berette, at det skyldes, at Caroline Fleming nægtede at godkende regnskabet.

Angiveligt har hun ifølge mediet mistet tilliden til sin søster og udtrykt bekymring for, at Louise Iuel Albinus og hendes mand, Nikolaj Albinus, skulle have brugt af slottets midler til private formål.

En granskning af regnskabet viste efterfølgende, at Louise Iuel Albinus havde taget et mindre lån fra Valdemars Slot, hvilket var i strid med selskabsloven. Men derudover blev der ikke fundet andre beviser på, at Louise Iuel Albinus eller hendes mand havde brugt selskabets penge til privatforbrug.

Derefter fik Louise og Nikolaj Albinus, ifølge Berlingske, lavet et nyt regnskab, men også det fandt den tidligere baronesse misvisende, hvilket resulterede i, at der ikke blev afleveret et regnskab til tiden.

Ifølge Pernille Bigaard er det ikke særlig tit, at uenighed om et regnskab fører så vidt, som det nu har gjort i sagen om Valdemars Slot.

»De fleste tvangsopløsninger sker, fordi man ikke har indgivet regnskabet og har opgivet selskabet,« siger hun.

Der har i flere år været ballade om økonomien på Valdemars Slot. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Der har i flere år været ballade om økonomien på Valdemars Slot. Foto: Sonny Munk Carlsen

B.T. ville gerne have en kommentar fra sagens parter, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Caroline Flemings presseagent, Elisa Lykke, oplyser, at Caroline Fleming ikke har nogen kommentarer til sagen.

Nikolaj Albinus har dog tidligere oplyst til Berlingske, at han er ærgerlig over sagen:

»Vi er selvfølgelig kede af den her situation, men jeg føler mig overbevist om, at det er noget, vi skal – og kan – løse internt i familien,« skrev Albinus i en sms.

Striden mellem de to søstre er et kun det seneste kapitel i balladen om Valdemars Slot. Familien har i årevis har problemer med slottet, der har skiftet ejer flere gange mellem Caroline Fleming og hendes far.

I 2017 kunne B.T. desuden berette, at Caroline Fleming og hendes far, lensgreve Niels Iuel-Brockdorff, var uenige med resten af bestyrelsen om en gældspost.

Efter Niels Iuel-Brockdorffs død i 2017 virker det også til, at der ikke har været helt enighed om arven. I hvert fald skulle der gå fire år, før boet blev afsluttet, og Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus kunne fremstå som de retmæssige ejer af slottet.

Men de to søstres fælles ejerskab af det slot, der siden 1967 har været i den adelige Juel-slægts eje, kan snart være fortid.

Der har flere gange været kongeligt besøg på Valdemars Slot. Her ses kronprinsparret og prinsesse Benedikte, da de var gæster ved Louise Iuel-Albinus bryllup. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Der har flere gange været kongeligt besøg på Valdemars Slot. Her ses kronprinsparret og prinsesse Benedikte, da de var gæster ved Louise Iuel-Albinus bryllup. Foto: Sonny Munk Carlsen

Godt nok har Caroline Fleming og hendes søster endnu muligheden for at redde familiens stolthed. Teknisk set kan de nå at indgive et regnskab, hvor egenkapitalen er intakt, indtil skifteretten har udpeget en advokat, der skal fungere som en såkaldt likvidator.

Når de det ikke inden da, vil likvidatoren opfordre til at, at der bliver lavet et regnskab, som aktionærerne – i dette tilfælde de to søstre – dog stadig skal godkende.

Men har de fortsat ikke lagt stridsøksen til den tid, så kan fremtiden for deres ejerskab af Valdemars Slot se dyster ud og altså ende med en konkurs.

»Lige så snart Erhvervsstyrelsen beslutter at sende det til tvangsopløsning, så træder der nogle mekanismer i gang, som gør, at man ikke bare kan lade det ligge. Det har ligget noget tid med deres uenighed, men den må de så se at få stoppet,« siger Pernille Bigaard.