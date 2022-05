Carl-Mar Møllers kontroversielle skole, Sexolog-, par- og psykoterapeut-skolen i Kokkedal – som samtidig fungerede som hans hjem – er blevet lukket.

Det bekræfter den 68-årige provoterapeut over for B.T.

»Skolen er lukket nu. Jeg er blevet opsagt. Jeg har boet til leje i 33 år, men udlejeren var utilfreds, så jeg mister mit livsværk,« forklarer Carl-Mar Møller til B.T.

Carl-Mar Møllers udlejer, Connie Kruuse, bekræfter over for B.T., at Carl-Mar Møller er blevet opsagt, men hun har ikke ønsket at kommentere sagen.

Carl-Mar Møller i sit nu tidligere hjem i Kokkedal, hvor han også har ydet parterapi og andre terapiformer. Foto: Thorkild Amdi

Carl-Mar Møller fortæller, at han blev genhuset i et rækkehus i Nivå, efter der i starten af januar havde været en brand på den store gård i Kokkedal, der fungerede som hans hjem og skole.

Efterfølgende blev han opsagt fra lejemålet, som han de sidste 33 år har brugt til at bedrive terapi, uddannelse, kurser og ikke mindst polterabender – der gerne har vakt opsigt for at fungere efter jo vildere og mere beskidt, jo bedre, så kursister og andre besøgende eksempelvis kørte gokarts i mudder og svingede nøgne i svævebane.

»Jeg er røget ned med flaget, det er et stort nederlag. Det var mit livsprojekt igennem 33 år,« sukker Carl-Mar Møller.

Han fortæller, at hans otte igangværende elever derfor blev sat på pause efter branden, mens nogle af dem har valgt at fortsætte deres uddannelser andetsteds.

Kursister på Carl-Mar Møllers skole i Kokkedal har blandt andet kunne køre gokart nøgen i mudder, som provoterapeuten her demonstrerer. Foto: NILS MEILVANG

Men selvom Sexolog-, par- og psykoterapeut-skolen i Kokkedal er lukket, så håber den kontroversielle terapeut at kunne starte den op igen.

»Jeg skal finde nogle lokaler og så fortsætte med skolen, hvis der er mulighed og stemning for det. Men det er ret svært at finde på Sjælland åbenbart. Måske kan jeg få lov at låne nogle lokaler på nogle andre terapeutskoler. Ellers er jeg sgu bange for fremtiden,« fortæller Carl-Mar Møller.

»Jeg er nødt til at starte forfra, og det er meget, meget svært. Så jeg gruer for at blive arbejdsløs, for jeg har masser af energi, livskraft og viden tilbage. Jeg ville være meget ked af at skulle stoppe nu.«

Carl Mar-Møller fortæller, at han fortsat har klienter i parterapi, enten over telefonen eller i hans midlertidige hjem i Nivå.

Derudover er han i gang med en bog om krigsveteranterapi.