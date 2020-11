B.T. ansætter nu en korrespondent for at styrke det internationale indhold. Jakob Illeborg tiltræder på B.T. 1. december 2020 for at være rejsende international korrespondent.

Jakob Illeborg kommer fra en stilling som London-korrespondent for TV 2 News og har et særligt indgående kendskab til Storbritannien, hvor han også har boet i længere perioder.

Jakob Illeborg var den første globale korrespondent hos Danmarks Radio og har siden markeret sig som studievært på en række journalistiske programmet som 'DR Dagen', 'Kontant' og en række dokumentarer på Kanal 5.

Han har også skrevet for flere danske medier.

Jakob Illeborg skal arbejde ud fra B.T. i Pilestræde, men være på farten, når begivenheder i verden kræver det.

B.T. er landets største mobile nyhedssite og med ansættelsen bliver der endnu bedre mulighed for at servicere B.T.s brugere med det indhold, som de efterspørger.

»B.T. skal altid være til stede ved de største begivenheder for at give den bedste direkte dækning. Det har længe været et stort ønske at give en mere omfattende og bedre dækning på det udenlandske stof, og her passer Jakob Illeborg perfekt.«

»Han er vidende, en perfekt formidler og kan håndtere alle medier,« siger Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

B.T. øger både dækning og rejseaktivitet med denne ansættelse, som tilgodeser det store ønske blandt brugerne om internationale forhold.

»B.T.s brugere er meget nysgerrige og interesserede i forhold rundt om i hele verdenen. Vi havde den største trafik i ugen med det amerikanske præsidentvalg, men også forholdene i Hviderusland og Brexit har stor interesse,« siger Michael Dyrby.

Jakob Illeborg skal først og fremmest levere nyheder og stærke fortællinger, men han skal også dække det bedste ved international sport og underholdning.

Han skal skrive, lave video, sende direkte – alt det, en moderne medieverden kræver.