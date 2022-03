Det danske auktionshus Bruun Rasmussen Kunstauktioner er blevet solgt til udlandet.

Dansk auktionsbranches 'grand old man' Jesper Bruun Rasmussen har sammen med familien besluttet at sælge virksomheden til Bonhams, der er en af de allerstørste aktører på auktionsmarkedet, lyder det i en pressemeddelelse.

»Jeg har netop slået det største og mest skelsættende 'hammerslag' i Bruun Rasmussens historie med salget til Bonhams. At have ført an i auktionshusets begivenhedsrige rejse i så mange år er et privilegium, og jeg ser nu frem til, at vi bliver en del af den fortsatte færd mod endnu større horisonter,« fortæller Jesper Bruun Rasmussen begejstret.

Bruun Rasmussen har siden 1948 formidlet kunst i hjertet af København og har i dag 140 ansatte.

Auktionshuset er efterhånden et ikon herhjemme, men håber nu at vækste både nationalt og internationalt, når salget forhåbentlig kan give adgang til et større netværk af kunder over hele verden.

»Jeg er stolt over, at vores virksomhed har nået et niveau, hvor den er attraktiv for det verdenskendte auktionshus Bonhams. Det er også en glæde at kunne afsløre, at vi beholder navnet Bruun Rasmussen Kunstauktioner med tilføjelsen 'Part of the Bonhams Network',« siger Jesper Bruun Rasmussen.

For ham har det været afgørende, at auktionshuset bliver ført videre med respekt for historien og i den ånd, som er opbygget gennem årtier, og i snakkene med kræfterne bag det internationale auktionshus var der god kemi fra starten, lyder det.

Bonhams blev grundlagt i 1793 i London og er i dag et af verdens førende auktionshuse for kunst, samlerobjekter, klassiske luksusbiler og smykker. Firmaet opererer globalt fra auktionshuse i London, New York, Los Angeles, Paris og Hongkong suppleret af salg i Edinburgh og Sydney.

Familien Bruun Rasmussen vil også fremover være en aktiv og synlig del af auktionshuset.

De vil være til stede i hovedkontoret i Norhavn samt til eftersyn og auktion i Bredgade i København, hvor Arne Bruun Rasmussens originale auktionshammer fortsat vil indtage podiet og svinge hammeren over kostbare kunstværker, designklassikere og sjældne antikviteter, lyder det i pressemeddelelsen.