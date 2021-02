Det hele startede med en fisketur i 1980erne, da den unge Anders Holch Povlsen fra Brande sammen med sin bror og deres forældre var på ferie i Skotland.

Turen gjorde tilsyneladende et stort indtryk på den unge dreng. For nu – mere end 30 år efter – ejer den danske tøjmilliardær skotsk jord for mere end én milliard kroner. Men hvad skal han med alt det jord og alle de ejendomme?

B.T. har set nærmere på Anders Holch Povlsens skotske jordbesiddelser.

I alt ejer han gennem sit skotske selskab Wildland 13 ejendomme med jord, der dækker et areal på 890 kvadratkilometer, og som har en værdi af mere end 120 millioner pund – lidt over en milliard kroner.

Dermed ejer han mere jord end den britiske dronning, hvilket har givet ham titlen som Storbritanniens største private jordbesidder – eller 'kongen af Skotland', som de siger i højlandet.

Det er dog ikke en titel, som den danske Bestseller-rigmand har stræbt efter:

»Hvis jeg skal være ærlig, så planlagde vi ikke at købe så meget jord. Det er vokset organisk, og nu befinder vi os her med titler som største private jordbesidder,« udtalte han til den britiske avis The Times i november.

Holch Povlsens skotske eventyr begyndte for alvor i 2006, hvor han købte godset Glenfeshie for knap 20 millioner kroner af den danske rigmand Flemming Skouboe. Godset har en royal fortid, og det ser formentlig bekendt ud for fans af tv-serien 'The Crown', da det har været brugt som kulisse for det kongelige skotske slot 'Balmoral'.

Glenfeshie er 'Holch Povlsen'-parrets første ejendom i Skotland og også det, som de betragter som deres skotske hjem.»Fra vores hjem på Glenfeshie, har både Anne og jeg selv - og vores børn og forældre - længe nydt en dyb forbindelse med dette fantastiske landskab«, skriver Anders Holch Povlsen på Wildlands hjemmeside. Tidligere var hele ejendommen kun til privatbrug, men det er ifølge hjemmesiden ikke længere tilfældet. Det er også denne ejendom, der har været med i tv-serien 'The Crown', hvor den blev brugt til optagelserne, der skulle forestille det kongelige slot Balmoral.

Dertil kommer, at kronprins Frederik, der er nær ven af Anders Holch Povlsen, og som deler hans jagtinteresse, også har lagt turen forbi godset, oplyser Wildland på sin hjemmeside. Her kan man også se den luksuriøse indretning af det flotte gods, der udlejes til turister.

Det gør de øvrige af Holch Povlsens ejendomme også. De tæller alt fra mindre hytter til store godser som Gaick Lodge, som han har købt af Louis Vuitton-arvingen Xavier Louis Vuitton, samt det smukke slot Aldorie.

De mange opkøb har vakt megen opmærksomhed om den ellers så sky Anders Holch Povlsen.

Det kommer dog næppe som en overraskelse for den danske milliardær, vurderer Morten Johnsen, der er redaktør og medstifter af erhvervsmediet Inside Business.

Godset Lynaberack var en af Anders holch Povlsens tidligere køb og kostede fem millioner pund svarende til 42 millioner kroner.

»Det er jo altid sådan med de her velhavende mennesker, at de siger, at dem, der lever stille, lever godt. Men omvendt laver de også virkelig mange forretninger, hvor man ved, at det giver en del opmærksomhed. Og så kan man jo sige, at hvis de ikke kan lide det, hvorfor gør de det så?« siger han.

Ifølge Morten Johnsen er det ikke usædvanligt, at danske rigmænd har store jordbesiddelser i udlandet, og han mener ikke, at Anders Holch Povlsens formål er at tjene penge på den skotske jord.

»Det, man tit ser med denne type rigmænd, er, at de udover at have en skarp næse for gode forretninger også har et stort hjerte for ting, som ikke nødvendigvis er gode forretninger, men som de synes er spændende og sjove. Hvor passionen overdøver fornuften,« siger han.

Anders Holch Povlsen med sin kone, Anne Storm Pedersen.

Han påpeger, at Anders Holch Povlsen, der ellers anses som en driftig og fornuftig forretningsmand, også har brændt mange millioner af på blandt andet Formel 1.

Med en formue, der ifølge Berlingske er anslået til 45 milliarder kroner, og som gør ham til landets tredjerigeste, har den jagtglade Holch Povlsen råd til at slå sig løs i det skotske.

Ifølge Anders Holch Povlsen er formålet med jordopkøbene at genskabe Skotlands oprindelige natur:

En af kronjuvelerne i Anders Holch Povlsens samling af skotske ejendomme er Aldourie Castle, som han erhvervede sig i 2014. Han måtte slippe knap 130 millioner kroner for det gamle slot. Aldourie slot kan leje til selskaber med overnatning, og ifølge Wildland er det et 'historisk og eventyrligt' slot.

»Det er en signifikant og livslang forpligtelse, som vi har gjort – ikke kun for os selv, men også for det skotske folk og naturen. En forpligtelse, som vi tror dybt på,« skriver Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne Holch Povlsen, på Wildlands hjemmeside.

Parret har dog også været i modvind grundet de mange opkøb. Lokale politiske kræfter har forsøgt at spænde ben for, at superrige kan opkøbe store dele af Skotland.

Desuden skabte det opmærksomhed, da Holch Povlsen og Wildland indgav protester mod at, at Storbritannien ville opsende rumraketter i nærheden af en af hans ejendomme.

Holch Povlsens 13 skotske ejendomme Godset Polla nær Durnes (købt sammen med Strathmore for 69 millionaire kroner i 2016)

Eriboll

Kinlock ( dette hører måske under: Kyle House in Sutherland Scotland )

Ben Loyal

Ben Hope nær Tongue.

Strathmore i Altnaharra

Aldourie Castle nær Loch Ness. Købt i 2014 for 130 mio. kr.

Lynaberack

Killiehuntly - mindre gård

Glenfeshie. Købt i 2006 for 20 mio.kr.

Brearoy

Tulloch - købt i 2009

Gaick Estate - købt i 2013 af Xavier-Louis Vuitton, overhoved for Louis Vuitton-familien.

Den lokale skotske befolkning virker dog til at kunne lide den danske milliardær og hans kone. Da Holch Povlsen-parret i april 2019 oplevede den frygtelige tragedie at miste tre børn ved et terrorangreb i Sri Lanka, var støtten fra Skotland massiv.

Det beskrev parret selv i et brev, som de indrykkede i skotske aviser for at takke det skotske folk:

»Det skotske højland har givet os holdbare og specielle minder for vores familie. Det er af denne grund, at de mange trøstende ord har rørt vores hjerter.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Anders Holch Povlsen gennem både Bestseller og Wildland. Det er ikke lykkedes.