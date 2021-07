Britney Spears ringede til alarmcentralen natten før sin omstridte afhøring. Her havde hun en hjerteskærende besked.

Det skriver The New Yorker.

Sangerinden ringede for at rapportere sig selv som et 'konservatorisk offer'.

Beskeden blev dog forseglet på grund af den igangværende undersøgelse.

Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI

Og ifølge en kilde til mediet var opkaldet til alarmcentralen netop årsagen til, at retsmødet var ryddet.

Holdet bag den 39-årige sanger blev nemlig bekymret for hendes ytringer i retssalen dagen efter, da de fandt ud af hendes opkald. Derfor gjorde de alt, hvad de kunne for at få en ryddet retssal, hvilket lykkedes.

Det betød også, at Britney Spears' vidnesbyrd måtte følge med uden for døren. Noget der vakte stor utilfredshed hos Spears-lejren, der gav en indsigelse i forbindelse med beslutningen. Den indsigelse fik de ikke medhold i.

Under retsmødet i slutningen af juni fortalte Britney Spears, at værgemålet har gjort hende både »traumatiseret« og »deprimeret«.

Samtidig kom hun med en række beskyldninger mod hendes familie og personer omkring hende.

Spears fortalte blandt andet, at hun ikke har indvilget i at tage medicin, og at hun er blevet forhindret i at tage ferie fra sit arbejde samt gifte sig igen og få flere børn.