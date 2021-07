Popstjernen Britney Spears' livslange manager har sagt sit job op.

Og til det amerikanske medie Deadline forklarer han, at det skyldes, at Spears er færdig med musik.

Britney Spears' manager, Larry Rudolph, har altså, siden popdronningen fik sit gennembrud i 1998 med kæmpehittet 'Baby One More Time', figureret som manager for Spears.

Udover Britney Spears er Larry Rudolph også manager for bandet Aerosmith og for bandets forsanger, Steven Tyler.

Britney Spears. Foto: ROBYN BECK Vis mere Britney Spears. Foto: ROBYN BECK

Opsigelsen fra den forhenværende manager er sendt i et brev til Britney Spears' to væger, Jodi Montgomery og Jamie Spears. Sidstnævnte er også Britney Spears' biologiske far.

»Det er mere end to et halvt år siden, Britney og jeg sidst har kommunikeret, og på daværende tidspunkt informerede hun mig om, at hun ønskede at tage en pause på ubestemt tid. Tidligere i dag blev jeg gjort opmærksom på, at Britney har givet udtryk for, at hendes intention er officielt at gå på pension,« lyder det fra den nu tidligere manager i brevet til de to værger.

Rudolph skriver videre, at han ikke har noget at tilføje i forhold til den igangværende værgesag, som har prydet forsiderne på alverdens medier i de seneste uger.

Under retsmødet i slutningen af juni fortalte Britney Spears, at værgemålet har gjort hende både »traumatiseret« og »deprimeret«.

Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI

Samtidig kom hun med en række beskyldninger mod sin familie og personer omkring hende.

Spears fortalte blandt andet, at hun ikke har indvilget i at tage medicin, og at hun er blevet forhindret i at tage ferie fra sit arbejde samt gifte sig igen og få flere børn.