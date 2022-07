Lyt til artiklen

Den danske billedkunstner Tina Maria Elena Bak fik sig noget af en overraskelse onsdag morgen.

For da hun tjekkede sin Instagram-profil, hvorigennem hun også deler sin kunst, så bugnede det med beskeder og notifikationer.

»Der var en masse, der havde skrevet 'this is the real artist' og tagget mig, og da jeg så fandt ud af, at det var fordi, Britney Spears havde delt mit billede, så fik jeg et mindre chok,« lyder det med et grin fra Tina Maria Elena til B.T.

Hun er både glad og overvældet over, at så stort et navn som den verdensomspændende popstjerne har fået øjnene op for hendes værk 'Feminine Rose nr. 8'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Britney Spears (@britneyspears)

Men desværre er der et lille problem.

»For så kunne jeg se, at jeg desværre ikke står på opslaget,« fortæller den danske kunstner.

For faktisk har Britney Spears krediteret en helt anden Instagram-profil, der tilhører modellen Ana To.

»Jeg ved ikke, hvordan Britney har fundet mit billede, men den konto hun har krediteret, er en person, der før har delt min kunst. Men hun har så faktisk tagget mig, så hvis man er lidt opsøgende kan man godt finde frem til mig,« forklarer Tina Maria Elena Bak.

Tina Maria Elena er en selvstændig og selvlært dansk-fransk fuldtidskunstner, der har base i Odense. Hendes værker kredser om det sensualitet og krop, og hun har blandt andet udstillet i New York. Foto: Privat Vis mere Tina Maria Elena er en selvstændig og selvlært dansk-fransk fuldtidskunstner, der har base i Odense. Hendes værker kredser om det sensualitet og krop, og hun har blandt andet udstillet i New York. Foto: Privat

Ana To har allerede forsøgt at gøre Britney Spears opmærksom på fejlen i kommentarsporet til opslaget – og Tina Maria Elena har bedt sine følgere gøre det samme.

Men her flere timer efter er fejlen stadig ikke rettet.

Og Tina Maria Elena tør heller ikke håbe på, at den rent faktisk bliver det.

»Men nu har jeg brugt dagen på at tænke over det, og det er jo fedt, lige meget hvad der kommer ud af det. Bare det at en verdensstjerne deler min kunst er en cadeau i sig selv,« jubler hun.

Popstjernen Britney Spears har delt den danske kunstner Tina Maria Elenas kunstværk - men desværre givet en anden credit for værket. Her ses Britney Spears til MTV Music Awards i New York i 2016. Foto: Eduardo Munoz Vis mere Popstjernen Britney Spears har delt den danske kunstner Tina Maria Elenas kunstværk - men desværre givet en anden credit for værket. Her ses Britney Spears til MTV Music Awards i New York i 2016. Foto: Eduardo Munoz

For lige nu er der ikke så mange Instagram-brugere, der har fundet vej til Tina Maria Elena gennem Britney Spears opslag, at den danske kunstner har kunnet mærke, at en verdensstjerne har delt hendes kunstværk med sine knap 42 millioner følgere.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at det ikke er den rigtige credit. Men Britney Spears har jo en konto af en størrelse, hvor hun sikkert ikke opdager det. Men det ville da være en positiv overraskelse! Og det ville give en hel del god opmærksomhed min vej som kunstner,« er Tina Maria Elena sikker på.

Men i første omgang tillader hun sig bare at være stolt og glad over den »surrealistiske« oplevelse.

»Hvem er ikke en lille smule fan af Britney? Jeg lyttede til hendes musik i gymnasiet – hun er jo et ikon!« slutter Tina Maria Elena med et grin.