Den røde løber var spækket med stjerner til verdenspremieren på den nye James Bond-film – heriblandt de britiske royale.

Og selvom at Bond-skuespilleren Daniel Craig vakte opsigt med sin lyserøde velourjakke, var han altså ikke den eneste, der gjorde sig bemærket på den røde løber.

Hertuginden Kate Middelton har nemlig fået flere udenlandske medier til at dåne over sit look. Blandt andre skriver Vanity Fair, at 'der ingen chance var for, at Hollywood-stjernerne overskyggede hende'.

På den røde løber mødte hun op i en glitrende guldkappe-kjole, prydet med pailletter og perler af designeren Jenny Packha. Dertil bar hun matchende pumps, cirkelformede guldøreringe og håret i en elegant opsætning.

Kate MIddleton og Daniel Craig Foto: CHRIS JACKSON Vis mere Kate MIddleton og Daniel Craig Foto: CHRIS JACKSON

Selv filmens hovedrolleindehaver måtte kommentere på hertugindens antræk.

»Du ser dejlig ud!« skulle han, ifølge People, have fortalt hende, da hun ankom til den længe ventede verdenspremiere.

Kate Middleton ankom til verdenspremieren med sin mand prins William, samt hans far prins Charles og dennes hustru, prinsesse Camilla.

Til stedet var også Daniel Craigs skuespillerkolleger Lashana Lynch, Léa Seydoux og Ana de Armas. Ligeledes var Billie Eilish og broren Finneas O’Connell, der skrev og fremførte temasangen 'No Time to Die' at finde til premieren.

Prins William og Kate Middeton på den røde løber. Foto: POOL Vis mere Prins William og Kate Middeton på den røde løber. Foto: POOL

'No Time To Die'-filmen er den 25. i rækken af James Bond-film og kan ses i de danske biografer fra 30. september.

Filmen skulle oprindeligt have haft premiere tilbage i april 2020, men blev på grund af coronapandemien udskudt hele tre gange.