Hvis du er stor fan af det britiske kongehus, er der gode nyheder.

Nu kan du få et lidt større indblik i det eksklusive liv som prins og hertuginde i Storbritannien.

Prins William og hertuginde Kate har lavet deres egen YouTube-kanal, 'Duke and Duchess of Cambridge', hvor interesserede kan følge deres unikke hverdag og arbejde.

Kommunikations- og SoMe-ekspert Nathalie Larsen kalder det et strategisk smart træk af det royale par.

»Jeg synes, det er et klogt valg fra William og Kates side. Det er en metode til at fremstå mere folkelige og tilgængelige. Det tror jeg ikke skader dem.«

Hun ser ikke den nye YouTube-kanal som en overraskelse. Det britiske kongehus har i mange år været aktive på sociale medier.

»Det britiske kongehus har igennem lang tid været first mover i forhold til sociale medier. De har i lang tid kommunikeret på Instagram og Twitter, så det er slet ikke underligt, at de nu kommer på YouTube.«

»Jeg tror desuden, at der har været en efterspørgsel efter det. Kanalen har fået over 300.000 abonnenter på relativt kort tid, hvilket indikerer, at folk har længtes efter det.«

Kommunikations- og SoMe-eksperten er klar over, at det kommer til at sætte gang i debatten, om kanalen er til for at forbedre kongehusets omdømme i forhold til diskussionen imellem Willam/Kate og Harry/Meghan.

Hun er dog ikke sikker på, at det har noget på sig.

»Jeg vil kalde det spekulationer, om lanceringen har noget at gøre med Harry og Meghans interview med Oprah og den generelle konflikt. Jeg tror i hvert fald ikke, at det svækker deres position i den diskussion, men jeg vil ikke konkludere noget på den front.«

Hun mener også, at man ser nogle ulemper ved, at de har lanceret den nye kanal.

»De kan jo styre meget mere, hvad der skal udgives, og hvad der ikke skal. Pressen kommer et skridt længere væk fra kongehuset nu, og det er måske det mest problematiske i det her.«

»Vi skal passe på, at det ikke bliver det her urealistiske glansbillede, som de får, fordi de selv kan styre, hvad befolkningen skal vide.«

Om danske kongehusinteresserede kan se frem til en lignende kanal, har Nathalie Larsen ikke svært ved at se.

»Jeg tror, der vil være en fin tilslutning, hvis det danske kongehus lavede sin egen YouTube-kanal.«

»Jeg synes nu, de gør det ret godt på deres Instagram, og jer har det sådan, at man skal ikke bare gøre det for at gøre det. De skal gøre det dedikeret, hvis de overvejer det, men jeg tror en Frederik/Marry-kanal kunne blive vældig populær, eksempelvis.«

Det fremgår ikke, hvor ofte kanalen vil blive opdateret. Indtil videre kan man finde en introvideo, der præsenterer formatet, samt en video, hvor hertuginden Kate ringer op til et barn fra deres 'Hold Still'-projekt og snakker.

Prins William har tidligere sagt, at han har det svært med sociale medier, men han arbejdede på at blive bedre til det. Det arbejde ser nu ud til at have båret frugt. I hvert fald kan du følge ham og hans kone på deres helt egen YouTube-kanal.

Du kan finde YouTube-kanalen her.