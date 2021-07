Den 31-årige influencer, som tidligere hed Oli London, men som i denne artikel fremover vil blive kaldt Jimin, har gennem årene opbygget sig en imponerende følgerskare på Instagram og TikTok.

Her har de mere end 700.000 følgere kunne følge med i eksbritens lange kamp for at komme til at ligne den sydkoreanske K-Pop-stjerne Jimin, som er en del af gruppen BTS.

Hele 18 skønhedsoperationer er det blevet til, mens Jimin også har valgt at springe ud som non-binær samt skifte sine pronominer til De og Dem.

Det stopper dog ikke her for influenceren.

K-pop-stjernen Jimin, som influenceren Jimin mener at ligne på en prik. EPA/JEON HEON-KYUN Foto: JEON HEON-KYUN Vis mere K-pop-stjernen Jimin, som influenceren Jimin mener at ligne på en prik. EPA/JEON HEON-KYUN Foto: JEON HEON-KYUN

»Mine pronominer er De/Dem og koreansk/Jimin. Jeg ved, at mange personer ikke forstår mig, men jeg identificerer mig som koreansk, og jeg ser også koreansk ud nu,« siger Jimin i en video på sin Youtubekanal fra juni måned, hvor De ligger i sengen efter at have modtaget flere skønhedsoperationer.

Jimin beder om, at medier og folk online venligst ikke omtaler De som britisk.

»Jeg identificerer mig som koreansk, det er min kultur, det er mit hjemland, det er præcis sådan, jeg ser ud nu, og jeg identificerer mig som Jimin, som er mit koreanske navn,« siger Jimin, der altså tidligere gik under navnet Oli London.

De fortæller, at De i otte år har kæmpet med sit eget selvbillede, men endelig har fået modet til at gennemgå det, som Jimin selv kalder en race-transformations-operation, samt at De nu er glad for at ligne idolet, K-Pop-stjernen Jimin, på en prik.

This is my new official flag for being a non-binary person who identifies as Korean. Thank you for the overwhelming support it was so hard for me to come out as Them/they/kor/ean #olilondon #nonbinary pic.twitter.com/5uJp2dBQU5 — Oli London (@OliLondonTV) June 18, 2021

Selvom Jimin beder om forståelse for sit valg, er mange ganske kritiske.

Da De på Twitter delte et flag for non-binæriske personer, der identificerer sig som koreanske – og i samme moment takkede for den overvældende støtte – tikkede det hurtigt ind med knap så støttende bemærkninger, der blandt andet lød:

'Du kan være non-binær, det er, hvem du er, men du er ikke og vil aldrig blive koreansk.'

'Du viser manglende respekt for en hel kultur og non-binære. Det er svært at være non-binær, og du får dem til at se skidt ud. Lad være med at gøre det sværere for os, bare fordi du ikke har nogen respekt for det koreanske folk.'

'Koreansk er ikke et pronomen eller en persona, man pludselig kan vælge på grund af hypen omkring K-pop. Jeg er glad for, at du identificerer dig som non-binær, og jeg klapper i hænderne over, at du er åben om det, men jeg kan ikke bakke op om, at du tager en helt etnicitet og behandler den som en persona.'