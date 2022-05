Brændemærkning med et strygejern, tæsk med bat og bælter, og hoveder, der blev stukket ned i klamme toiletter.

Det er ikke kun på Herlufsholm, at kostskoleelever har oplevet grumme ting. I både England og Sverige har rædslerne i mange år væltet ud af skabene på landets eliteskoler. Ifølge forskere tales der ligefrem om et 'kostskole-syndrom'.

En af dem, der har fortalt om sine grufulde oplevelser på en britisk kostskole, er den britiske BBC-vært Justin Webb. Ifølge Webb var mobningen allerværst på skolens uhumske toiletter, hvor man blandt andet kunne få tæsk under bruseren, samt når man var på toilettet.

»Døre blev sparket ind. Drenge blev holdt nede (i toiletrummet, red.), halvt druknede i møg. Med kabinerne åbne i toppen og bunden var der intet privatliv, intet tilflugtssted,« har han fortalt i en klumme i Daily Mail, hvor han kaldte det 'en forbrydelse', at hans mor i god tro havde sendt ham på kostskole i 70erne.

Prins Carl Philip med sin mor, dronning Silvia, og kong Carl Gustaf, uden for skolen Lundsberg i 1999. Foto: Scanpix / Ulf Palm 50040 Vis mere Prins Carl Philip med sin mor, dronning Silvia, og kong Carl Gustaf, uden for skolen Lundsberg i 1999. Foto: Scanpix / Ulf Palm 50040

Webbs oplevelse er ikke enestående. I 1999 kom der fokus på den britiske eliteskole Eton, hvor både Boris Johnson, prins William og prins Harry har gået, da en 15-årig dreng blev fundet hængt på sit værelse. Efter sigende var han blevet mobbet groft. Derefter væltede det frem med beskyldninger om mobning på Eton.

Et stort fokus på de dyre britiske kostskole har også fået mange flere nyere hændelser frem.

I 2018 blev to drenge suspenderet fra kostskolen Millfield School efter at have tæsket en yngre dreng med et bat og et bælte som en del af et indvielsesritual.

Og i 2020 kom endnu en grusom sag frem, da en 14-årig franskfødt dreng blev fundet hængt på den engelske kostskole Windermere efter grov mobning, hvor hans hovedpude blandt andet var blevet smurt ind i afføring. Det koster over 260.000 kroner at gå på skolen.

Prins Harry, da han gik på Eton. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH Vis mere Prins Harry, da han gik på Eton. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

Også i Sverige har den været helt gal. Her har anklagerne mod den elitære kostskole Lundsberg, hvor den svenske prins Carl Philip har gået, været så slemme, at skolen måtte lukkes i et halvt år.

Det kom nemlig frem, at flere elever var blevet brændemærket med et strygejern efter voldsomme indvielsesritualer.

Brændemærkningen skete på et værelse, hvor eleverne var blevet bedt om at rulle gardinerne ned.

Episoden bragte en ældre diskussion frem, da den svenske forfatter Jan Guillou i sin roman 'Ondskaben' i 1981 fortalte om sine frygtelige år på den svenske kostskole Solbacka.

Kronprins Frederik og prins Joachim har både gået på privatskole og på kostskole. Her bliver de fulgt til skole af far og mor på deres første skoledag på Krebs Skole i København. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN Vis mere Kronprins Frederik og prins Joachim har både gået på privatskole og på kostskole. Her bliver de fulgt til skole af far og mor på deres første skoledag på Krebs Skole i København. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN

»Min erfaring er, at der på sådan en skole fandtes to måder at overleve på. Den ene var oprør, men var forbundet med fysisk smerte og afstraffelse. Den anden var total underkastelse. Der er ingen mellemvej mellem de to indstillinger,« fortalte han for nylig i et interview med Berlingske.

Han har flere gange været fortaler for, at man lukker kostskoler, da han ikke mener, at det er muligt at ændre kulturen. For både eleverne og forældrene ønsker, ifølge Guillou, at opholde systemet og den groteske hakkeorden, som andre har beskrevet som en 'survival of the fittest', hvor børn opdragede på hinanden, og hvor de mest magtfulde mobbede de mindre magtfulde.

I Storbritannien, der anses som kostskolernes moderland, har diskussionen også raset jævnligt.

Kostskoler – og dyre privatskoler – er nemlig så udbredte i det britiske, at de udgør ikke bare en stor mobbekultur, men også er med til at skabe større sociale ulighed.

Prins William på sin første skoledag på Eton. Foto: SIMON KREITEM Vis mere Prins William på sin første skoledag på Eton. Foto: SIMON KREITEM

Mens kun seks procent af de britiske skolebørn går i privatskole, så kan man se, at en meget stor andel i samfundets top har gået på privatskole – herunder premierminister Boris Johnson samt den tidligere premierminister David Cameron.

Dertil kommer, at elever fra de private topskoler også har lettere ved at komme ind på landets topuniversiter samt får mere i løn ifølge The Guardian.

En undersøgelse har vist, at elever, der er født i 1970, og som gik på en dyr britisk privatskole i 90erne, tjente 21 procent mere end dem, der ikke havde gået på privatskole.

Men det hårde miljø i både de elitære privatskoler, men særligt kostskoler, har også en pris, har psykologer påvist.

Herlufsholm Kostskole lidt uden for Næstved har den seneste uge skabt forargelse, efter flere elever har fortalt om grænseoverskridende oplevelser med mobning og vold. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Herlufsholm Kostskole lidt uden for Næstved har den seneste uge skabt forargelse, efter flere elever har fortalt om grænseoverskridende oplevelser med mobning og vold. Foto: Asger Ladefoged

At blive sendt væk fra sine forældre i en tidlig alder ud til et miljø, der er godt akademisk, men som kan være barskt og ubarmhjertigt, har ifølge psykologer nemlig skabt en række følelsesmæssigt afstumpede individer, der mangler en emotionel intelligens. Psykologerne kalder det 'kostskolesyndromet'.

Og det har fået flere til at spørge, om det virkelig er den slags mennesker, der skal lede landet:

»Fremtidige politikere, som er ledere af denne privilegerede måde at blive forladt på, ender ofte som mobbere eller bøller,« har psykoterapeuten Nick Dufell beskrevet i The Guardian.