Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De har stået skulder ved skulder gennem alt. Har igen og igen med alvorstunge blikke og dybe panderynker beklaget hændelser og insisterende fastholdt, at der ikke var begået noget ulovligt.

Men nu tikker en ny bombe under dem. En bombe, der burde give præsident Joe Biden og hans skandaleramte søn Hunter nervøse trækninger.

For ifølge såvel Daily Mail som The Sun brugte Hunter Biden ikke alene knap 200.000 kroner på prostituerede over en periode på blot fem måneder.

Han fragtede dem også over statsgrænsen. Hvilket er ulovligt i USA og kan give op til ti års fængsel.

»Det er klart en bombe under dem begge. Selvfølgelig allermest under Hunter Biden, men i og med, at mange af de penge, som Hunter Biden har brugt, kommer fra hans far, er han også fedtet ind i det.«

»Så det her er potentielt stærkt problematisk. Hvis det viser sig, at der er noget i det, har Hunter Biden et potentielt stort problem, som også vil blive faderens problem,« lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om det seneste kapitel i 52-årige Hunter Bidens sorte bog.

Et kapitel, der ikke hører til i den stuerene ende af spektret.

At præsident Bidens søn har en blakket fortid, har ingen af dem forsøgt at feje ind under gulvtæppet.

Tværtimod har Hunter Biden været sjældent åben og ærlig om sit årtier lange stof- og alkoholmisbrug. Senest i selvbiografien ‘Smukke ting’, der blev udgivet sidste forår.

»Jeg har købt crack-kokain i Washingtons gader, har fremstillet det selv i en hotel-bungalow i Los Angeles, og været så desperat efter en drink, at jeg måtte drikke af flasken på gaden,« skriver han i bogens indledning og fortsætter:

»Alene de seneste fem år er mit to årtier lange ægteskab opløst, og pistoler er blevet rettet mod mit ansigt,« fortæller Hunter Biden og erkender, at han på sin vej har skræmt sin familie mere end sig selv.

Skræmt eller ej har Joe Biden altid stået ved sin søns side. Altid troet på, at han nok skulle finde en vej ud af det mørke, der har omsluttet ham, siden han var barn.

Hunter Biden var kun to år gammel, da hans mor og lillesøster blev dræbt i en bilulykke. Mirakuløst overlevede både han og storebroderen Beau. Begge var stadig indlagt på hospitalet, og derfor valgte far Joe at aflægge ed som nyvalgt senator på hospitalsstuen. Foto: Brian Horton Vis mere Hunter Biden var kun to år gammel, da hans mor og lillesøster blev dræbt i en bilulykke. Mirakuløst overlevede både han og storebroderen Beau. Begge var stadig indlagt på hospitalet, og derfor valgte far Joe at aflægge ed som nyvalgt senator på hospitalsstuen. Foto: Brian Horton

Nye detaljer i Daily Mails afsløring viser, hvor stor tilliden var og er til sønnen.

Af en sms-korrespondance mellem dem fremgår det således, at Hunter Biden over for faderen klagede sin nød over sin finansielle situation.

Den gjorde det umuligt for ham at betale for det ophold på den afvænningsklinik, som han i december 2018 havde indskrevet sig på.

‘Hvor meget har du brug for?’ spørger Joe Biden og bekræfter kort tid efter, at 75.000 dollar – knap en halv million – er på vej.

Få uger senere havde Hunter Biden brug for yderligere 20.000 dollar. Til et specielt program på en afvænningsklinik i New York.

‘Jeg elsker dig. Håber, at du kan se, hvor stor en forpligtelse dette er. Tro på mig og vær stolt over, at jeg vælger at gøre dette’, lyder afslutningen på en lang sms fra Hunter Biden til faderen.

‘Din plan er god. Hold fast i den. Du kan gennemføre det, og jeg er med dig hele vejen’, svarer Joe Biden opmuntrende. Og overfører 20.000 dollar.

Så familieidyllisk så det ud på årets Uafhængighedsdag, da Joe Biden fra Truman- balkonen i Det Hvide Hus så fyrværkeriet sammen med sønnen Hunter og barnebanet Beau. Foto: Chris Kleponis / POOL Vis mere Så familieidyllisk så det ud på årets Uafhængighedsdag, da Joe Biden fra Truman- balkonen i Det Hvide Hus så fyrværkeriet sammen med sønnen Hunter og barnebanet Beau. Foto: Chris Kleponis / POOL

Men pengene blev ikke ligefrem brugt på at komme på rette køl.

En ny lækket video fra samme periode viser nemlig Hunter Biden i såkaldt floating terapi. En flydetank, hvor man ligger helt lukket af for omverdenen og dermed opnår dyb indre ro og en meditativ tilstand.

Men det brugte han den ikke til.

I stedet ses Hunter Biden dels kæle for sine kønsdele i det varme bassin, dels indtage såvel alkohol som ryge crack. Under et afvænningsophold.

Andre sms-udvekslinger og fotos afslører, at Hunter Biden over en periode på fem måneder i samme tidsrum købte sig til prostituerede gennem en ukrainsk kvinde. For knap 200.000 kroner.

Således købte han netop dér, hvor han ifølge sms’en til sin far skulle deltage i det særlige program på en afvænningsklinik i New York, i stedet tre prostituerede og fik dem transporteret fra Boston til New York, altså fra én stat til en anden.

Det er den del, der er strafbar og kan give op til ti års fængsel.

»At han aktivt skulle have lavet en form for trafficking er alvorlige anklager,« siger Jakob Illeborg og understreger, at det er værd at hæfte sig ved, at de medier, som foreløbig har beskæftiget sig med den nye skandalesag, oftest har en politisk agenda og aktivt har støttet Donald Trump, Joe Bidens ærkefjende.

52-årige Hunter Biden har ifølge Jakob Illeborg ikke ligefrem gjort livet lettere for sin far. Foto: Andrew Harnik Vis mere 52-årige Hunter Biden har ifølge Jakob Illeborg ikke ligefrem gjort livet lettere for sin far. Foto: Andrew Harnik

»I forvejen ved vi jo godt, at Hunter Biden har været ved prostituerede før, at han har røget crack og haft at gøre med korrupte ukrainske firmaer.«

»Så hans bagland er selverkendt ikke prangende, og det har faderen også været inde på og i mange år prøvet at hjælpe,« fortæller Jakob Illeborg og fortsætter:

»Men har sønnen foretaget sig noget, som er decideret kriminelt og involverer trafficking – som man slår meget hårdt ned på i USA – så er det en anden suppedas, end hvis det bare handler om, at han har levet et depraveret liv, taget for mange stoffer og været ude at skide.«

Over for Daily Mail bekræfter såvel FBI som myndighederne, at man er opmærksomme på sagen og kigger på den.

Endnu er Hunter Biden altså ikke tiltalt for nogen forbrydelse i denne sammenhæng. Men som Jakob Illeborg vurderer det, har det ikke den store betydning.

»Det her er noget, der vil kunne bruges aktivt i forbindelse med efterårets midtvejsvalg, for der er ingen tvivl om, at der er stærk politisk motivation bag at hænge Hunter Biden til tørre.«

»Han har været en gave for Trump-administrationen, fordi han har så mange lig i lasten, så oppositionen vil gøre alt, hvad den kan, for at ‘sværtemaskinen’ kan fortsætte,« mener han.

»Man kan ikke beskylde Hunter Biden for at have gjort livet lettere for sin far, og nu kunne det godt tyde på, at der kommer endnu et kapitel i den relativt tragiske historie om Hunter Biden.«

»Så de har nok en smule klamme hænder i Det Hvide Hus lige nu, for det her er ikke, hvad man har brug for.«