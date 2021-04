Udsigt til Øresund, adgang til skov, opvarmet pool og kvadratmeterpriser på over 80.000 kroner.

I takt med at huspriserne er eksploderet, har flere fået råd til at købe villaer til over 20 millioner kroner. B.T. har set nærmere på Danmarks dyreste villaer.

»Her kan du se lige ud til Øresund. Men det trækker selvfølgelig lidt ned, at man kan høre Strandvejen. Ellers ville den have kostet mere end 22 millioner kroner.«

Liebhavermægler Claus Borg fortæller rosende om den hvide funkisvilla i første parket til Øresund, mens vi står og nyder udsigten fra husets tagterrasse.

Boligmarkedet er brandvarmt for øjeblikket. Og det gælder ikke mindst villaerne i Nordsjælland langs Strandvejen. Foto: Claus Bech Vis mere Boligmarkedet er brandvarmt for øjeblikket. Og det gælder ikke mindst villaerne i Nordsjælland langs Strandvejen. Foto: Claus Bech

Og ja, der er smukt, men man kan ikke undgå at høre den konstante summen fra den trafikerede Strandvejen, der løber forbi mellem villaens have og Øresund. Salgsmæssigt gør det dog ikke så meget, mener Claus Borg. For køberne skal nok komme.

Vi befinder os i et af Danmarks dyreste boligområder på Strandvejen nord for København. Det er her, et dyrt, skræddersyet køkken fra køkkenarkitekterne Simonsen & Czechura er et musthave, og 20 millioner kroner er et greb i lommen.

Men alligevel er luksusvillaer – ligesom alle andre boliger – den seneste tid gået som varmt brød.

»Inden for det seneste år er der sket en udvikling – både hvad angår interesse og også med priserne. Det er kun gået én vej – øget interesse og højere priser«, siger Claus Borg.

Mange af villaerne på Sundvejene er gamle hvide villaer i herskabelig stil med sort tag. Det er især dem, som køberne er vilde med, fortæller ejendomsmægler Claus Borg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mange af villaerne på Sundvejene er gamle hvide villaer i herskabelig stil med sort tag. Det er især dem, som køberne er vilde med, fortæller ejendomsmægler Claus Borg. Foto: Bax Lindhardt

Han har været ejendomsmægler på Strandvejen i 32 år. De første tre år var han hos kendismægleren Jan Fog, og efter dennes død i 2014 overtog Claus Borg også hans forretning.

»Der er ved at komme et helt andet niveau på de dyre villaer, end vi har set tidligere. Indtil for to-tre år siden var det sjældent, at man så villaer, der kom over 30 millioner. Nu ser vi det oftere og oftere,« fortæller han, mens han viser rundt.

Lidt længere nede ad vejen har han et andet hus til salg til 25 millioner kroner. En gammel hvid villa fra 1858 »i schinkelsk senklassicistisk stil«, står der i salgsannoncen. Villaen er smuk med mange gamle detaljer – men køber skal nok forvente at lægge et større millionbeløb oveni til renovering.

Men det bliver næppe nogen hindring for at sælge huset.

25 millioner kroner skal en kommende køber hoste op med for at sikre sig denne smukke gamle villa på Strandvejen 359 i Skovshoved. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 25 millioner kroner skal en kommende køber hoste op med for at sikre sig denne smukke gamle villa på Strandvejen 359 i Skovshoved. Foto: Bax Lindhardt

»Alle her i området kender det her hus. Det har været ejet af den samme familie i årtier. Jeg tør ikke engang holde åbent hus, for så bliver det overrendt af folk,« siger Claus Borg, der aldrig har set så stor en købelyst som nu:

»Vi ser jo, at der bliver handlet huse til over 100 millioner kroner nu, og det har vi aldrig set før,« siger han.

For 35 millioner kroner kan man købe denne villa i Skovshoved. Foto: Bax Lindhardt Vis mere For 35 millioner kroner kan man købe denne villa i Skovshoved. Foto: Bax Lindhardt

Han hentyder til den villa med 21 værelser og egen tennisbane, der i 2020 blev solgt i Vedbæk til 150 millioner kroner, og som blev Danmarks dyreste villa nogensinde.

Hos boligportalen Boliga bekræfter direktør Laust Farver det hede liebhavermarked:

Villaen Bella Vista, der ligger for enden af Hambros Allé, har tidligere været ejet af både Hans Henrik Palm og Erik Damgaard. Nu ejes den af Fitness World-stifter Henrik Rossings kone, Sophie Rossing. Foto: Claus Bech Vis mere Villaen Bella Vista, der ligger for enden af Hambros Allé, har tidligere været ejet af både Hans Henrik Palm og Erik Damgaard. Nu ejes den af Fitness World-stifter Henrik Rossings kone, Sophie Rossing. Foto: Claus Bech

»Boligmarkedet er helt ekstraordinært varmt i øjeblikket. Der bliver solgt væsentligt mere, end der normalt gør. På alle markeder. Både sommerhuse, villaer og lejligheder. Og det kan man selvfølgelig også se på det eksklusive liebhavermarked,« siger han.

Her er de fem dyreste villaer/boliger, der er solgt i år (kilde: Boliga.dk)

Ifølge Boliga blev der i 2015 solgt 14 boliger til over 25 millioner kroner, mens tallet i 2020 var 32.

Ejendomsmægler Claus Borg fortæller om det eksklusive boligmarked nord for København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ejendomsmægler Claus Borg fortæller om det eksklusive boligmarked nord for København. Foto: Bax Lindhardt

Men hvem er det så, der køber de dyre villaer? Er det de kendte, der har scoret mange penge? Er det ukendte erhvervsfolk? Eller er det arvinger til nogle af milliardformuerne?

Da grevinde Alexandra store villa på Svanemøllevej blev solgt for nogle år siden, var det en stenrig 23-årig Coloplast-arving, der pungede ud med de 23 millioner kroner, den kostede.

Hestestedet Haregabgaard ved Esbønderup i Nordsjælland er den for tiden dyreste bolig, der er offentligt til salg. Prisen er sat til 68 millioner kroner. Foto: Ivan Eltoft Nielsen Vis mere Hestestedet Haregabgaard ved Esbønderup i Nordsjælland er den for tiden dyreste bolig, der er offentligt til salg. Prisen er sat til 68 millioner kroner. Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Ifølge Claus Borg er køberne af de dyre boliger ofte erhvervsfolk, der har klaret sig godt herhjemme eller i udlandet og måske solgt en virksomhed. Men det kan også være arvinger til store formuer.

»Vi møder tit nogen, der er i top-100 på Berlingskes liste (over Danmarks rigeste, red.), men vi møder også nogle mennesker, som vi ikke har hørt om før. Der er jo mange, der sidder rundt omkring, som hverken er kendte eller involveret i en virksomhed, men som måske har arvet,« lyder det fra ejendomsmægleren.

Sundvejene øst for Strandvejen i Hellerup er Danmarks nok dyreste villakvarter. Alleen med de mange træer er Hambros Allé. Foto: Claus Bech Vis mere Sundvejene øst for Strandvejen i Hellerup er Danmarks nok dyreste villakvarter. Alleen med de mange træer er Hambros Allé. Foto: Claus Bech

Han fortæller, at især udlandsdanskere, der flytter hjem, er mere tilbøjelige til at bruge mange penge på en villa.

»Hvis folk flytter hjem fra New York eller London og har et hus der, som de skal have solgt, så er de også vant til nogle helt andre priser, end man giver her. Og hvis du har en milliard, så spiller det nok ikke den helt store rolle, om huset koster 30 eller 35 millioner kroner.«