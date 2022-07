Lyt til artiklen

'Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden dem. De var den sikkerhed, jeg havde, da jeg ikke havde nogen voksne med og havde mistet min veninde.'

Sådan lyder den hjerteskærende besked fra en ung pige, der i kølvandet på weekendens masseskyderi i Field's efterlyser de to unge kvinder, som bevarede roen under tragedien og holdt hende i hånden, mens hendes forældre ikke var der til at gøre det.

En anden efterlyser den sikkerhedsvagt i Royal Arena, som trøstede de mange ængstelige teenagepiger og nærmest blev som en far for dem, mens ingen endnu ikke vidste, hvor galt det stod til i shoppingcentret få hundrede meter derfra.

En tredje fortæller, hvordan hun under skyderiet løb panisk ud på vejen og blev samlet op af to søstre, som kørte hende i sikkerhed – og siden hele vejen hjem til Odense.

»Jeg blev faktisk ret rørt,« fortæller instagrammeren Anders Hemmingsen, som er ham, der i løbet af mandagen har modtaget de mere end 50 efterlysninger og takkehilsner.

Han er vært på B.T.s podcast 'Helt væk', hvor han hjælper lytterne med at finde frem til personer eller ting, som de har mistet færden af.

Og måske var det derfor, en pige søndag kontaktede ham for at efterlyse en person, som havde gjort en forskel under skyderiet, gisner han.

Han delte den. Og så tog det fart. For siden væltede det ind med skræmmende, men samtidig rørende, historier.

»Det viser, at i en tid, hvor det ser allermest sort ud, så er der stadig håb og kærlighed. De mange beskeder viser, at der stadig findes gode mennesker,« fortæller Anders Hemmingsen.

Men det gør også indtryk på ham at læse de detaljerede beskrivelser af en situation, som de fleste andre gudskelov aldrig kommer til at befinde sig i og derfor heller ikke kan forestille sig.

»Man ved selvfølgelig godt, at det var alvorligt, men det bliver på en eller anden måde mere virkeligt, når man hører rigtige mennesker fortælle, hvordan de måtte gemme sig under borde, låse sig inde i baglokaler eller flygte ud ad nødudgange,« siger han.

På Instagram har Anders Hemmingsen mere end 1,2 millioner følgere. Og han har et indtryk af, at hans kernefølgere især er børn og unge.

Det kommer også til udtryk i beskederne, hvor især en 14-årige pige gjorde indtryk på den 37-årige influencer.

Det lykkedes ham at opstøve de mennesker, hun havde efterlyst, og efterfølgende fik han en besked fra pigen, der bare ville have, han skulle vide, hvor meget det havde betydet for hende.

»Hun havde været til krisepsykolog og talt med sine forældre, men den allerstørste hjælp til at komme videre var at tale situationen igennem med nogen, der havde været i samme båd,« siger han.

»De her mennesker har jo siddet og gemt sig og holdt hinanden i hånden, mens det skete.«

En anden besked, der gjorde indtryk, var fra en pige, der efterlyste den blot 10-12-årige pige, som uopfordret var kommet hen for at give hende et kram, fordi hun gik og hulkede.

»Ingen skal opleve det her – men slet ikke børn,« siger Anders Hemmingsen.

Lige som mange andre influencere brugte han også sit talerør til at dele blandt andre Børns Vilkårs guide til, hvordan man taler med sine børn om tragiske begivenheder.

Egentlig havde han besluttet slet ikke at lægge noget på sin profil, der normalt bugner med humoristisk indhold, og lagde den gå i sort af respekt for de berørte.

Men præcis som Børns Vilkår selv anbefalede, kunne han mærke, at det hjalp at tale om det.

Og tirsdag eftermiddag er han igen så småt begyndt at lægge sjove stories på sin profil.

»Jeg overvejede længe, hvornår det ville være passende, og jeg var virkelig meget i tvivl. Men nu er de stories (med efterlysninger, red.) snart udløbet, og selvom der er sket noget tragisk, må livet også gå videre.«

En 22-årig mand er anholdt og sigtes for drabet på tre personer, to 17-årige – en pige og en dreng – samt en 47-årig mand.

Herudover blev fire personer hårdt såret, mens yderligere 23 oplevede mindre skader – enten ved strejfskud eller i flugtforsøget.