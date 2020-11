Bodil Jørgensen virker nærmest helt skuffet, når hun tænker tilbage på særligt én tidligere kollega.

I anledning af, at den 59-årige skuespiller til december er aktuel i DR's julekalender 'Julefeber', har B.T. bedt hende om at gennemgå og vurdere en håndfuld af sine mest mindeværdige præstationer igennem karrieren.

Bodil Jørgensen, der er vokset op i Vejen i Sydjylland, blev uddannet på Statens Teaterskole i 1990 – hun gik blandt andet på hold med Bjarne Henriksen – og har siden spillet med i en lang række film og tv-serier.

I 1998, da Lars von Trier kickstartede 'Dogme'-bølgen, fik hun hovedrollen i hans film 'Idioterne', hvor hun spillede en kvinde i 30'erne ved navn Karen, der ender i et kollektiv af mennesker, der eksperimenterer ved at 'spasse ud' på offentlige steder.

»Jeg håber ikke, at jeg lider af urealistisk selv-overvurdering – det er jo en sindssygdom – men jeg elsker faktisk den film. Jeg bliver stadig grebet af den og har måske set den fire gange i mit liv,« fortæller hun.

I 2003 besluttede DR at fortsætte, hvor 'Matador' slap, og lavede tv-serien 'Krøniken' om livet omkring radiofabrikken Bella, der i 1950'erne begynder at producere fjernsyn. Her havde Bodil Jørgensen en lille rolle som hovedpersonen Idas (Anne Louise Hassing) vestjyske mor Astrid Nørrgaard.

»Det bedste var, at Idas mor i 'Krøniken' jo er fra Jylland, og det er jeg jo også. Så man kommer til Ringkøbing, der er sådan en smuk by – og så møder man Asger Reher, den frække mand,« fortæller Bodil Jørgensen om serien, hvor hun altså var 'gift' med Asger Reher fra 'Ørkenens sønner'.

I 2012 var Bodil Jørgensen så med i biografhittet 'Hvidsten Gruppen', hvor hun har rollen som modstandsfamiliens kvindelige overhoved, Gudrun Fiil, der er baseret på virkelighedens danske modstandsgruppe under Anden Verdenskrig, der holdt til ved Hvidsten Kro uden for Randers.

»Jeg elskede at lave den film. Jeg holder meget af Hvidsten Kro og alle, der bor der, og resten af familien, som stadig er der,« fortæller Bodil Jørgensen og nikker ja til, at der kommer en to'er i den nærmeste fremtid.

Hella Joof instruerede i 2014 komediefilmen 'All Inclusive', hvor Bodil Jørgensen spiller en 60-årig kvinde, der bliver forladt af sin mand og nu tager på scoreferie sydpå med sine to voksne døtre. Her kommer Bodil Jørgensen straks i tanke om skuespilleren Diogo Infante, som hendes karakter i filmen får et godt øje til.

»Ej, det var portugiseren. Han er så smuk. Men han er til mænd i virkeligheden,« lyder det nærmest helt skuffet fra Bodil Jørgensen, der med stor glæde mindes en dansescene, hun lavede med den portugisiske skuespiller.

I de seneste år har Bodil Jørgensen især begejstret hr. og fru Danmark med sin rolle som Molly Andersen i TV 2's hitserie 'Badehotellet'.

Bodil Jørgensen har været med fra første sæson, der havde premiere 30. december 2013, men måske hendes karakter er ved at synge på sidste vers? I hvert fald lyder det fra Bodil Jørgensen:

»Altså, hun er jo ikke død endnu, men hun er ved at blive gammel.«

Fra 1. december er Bodil Jørgensen så som nævnt aktuel i DR's nye familiejulekalender 'Julefeber', hvor hun spiller hovedpersonen Bjørns lidt flyvske mormor Rigmor.

»Det er sjovt, både min datter og mor hedder også Rigmor,« fortæller Bodil Jørgensen.

Hun vil ikke afsløre for meget af julekalenderens handling, andet end at hendes karakter måske er lidt dement – noget hun selv har haft tæt på.

»Min mor og min mormor var demente. Det er jeg heldigvis ikke,« smiler hun og tilføjer:

»Det er en meget fin karakter. Hun overrasker og har ikke mistet grebet om livet.«