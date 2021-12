Siden 1985 har musikken været omdrejningspunktet for Lars Høgh og Bo Ellegaard Pedersens venskab.

»Min bror havde Lars med hjemme en dag, og så faldt vi bare i snak med det samme over musik,« siger Bo Ellegaard Pedersen, der i dag er ejer af Recordpusher i Overgade i Odense.

Derfor synes han, det er helt naturligt, at halvdelen af al omsætning i Recordpusher går til Kræftens Bekæmpelse tirsdag - på dagen, hvor Lars Høgh skal bisættes i Odense Domkirke.

»Jeg er glad for alle de smukke ord, der er om Lars, men jeg synes, der skulle noget handling bag. Det føltes bare rigtigt. Og jeg ved, det havde været i Lars' ånd, at nogle af musikpengene kunne gå til Kræftens Bekæmpelse,« siger Bo Ellegaard Pedersen.

Igennem årene har Bo Ellegaard Pedersen og Lars Høgh hørt og diskuteret musik i timevis, men musikinteressen tog for alvor fart, da Lars Høgh boede i Gråbrødrestræde.

»Der var tre gutter, der boede i opgangen. De alle sammen havde med musik at gøre, det var alt fra gode gamle Morisson, Cohen, The The, og Costello. Der var liv og glade dage i Gråbrødrestræde,« husker Bo Ellegaard Pedersen.

Kontakten mellem Lars Høgh og Bo Ellegaard Pedersen blev efterfølgende mere sporadisk, men i løbet af de seneste år har de set mere til hinanden.

»Vi har været meget tætte. En uge før hans død var han også her og handle, og du ved, han har altid haft passion for Costello og kunne bruge timevis på at snakke om, hvad der var bedst,« siger Bo Ellegaard Pedersen.

Når han skal beskrive Lars Høghs musiksmag, har han mange positive ting at sige. Men én ting er interessen for og glæden ved at lytte til musik, en anden er, at Lars Høgh selv greb bassen og spillede. En evne, som musiknørden beundrer ham for:

»Alsidig, selvfølgelig. Men også stilsikker, han havde et vist bundniveau. Det var kunstnere med stort K, Lars gik efter. Han prøvede jo også selv at spille bas i et band, hvad jeg misunder ham, for jeg har også altid selv gerne villet spillet - men det eneste, jeg kunne spille, var grammofon,« siger Bo Ellegaard Pedersen og fortsætter:

»Lars tog altid skridtet lidt længere med tingene. Han er jo bare en musiknørd, ligesom jeg er.«

Selv skal Bo Ellegaard Pedersen ikke i kirke tirsdag, når Lars Høgh bisættes. Han vil hellere passe en forhåbentlig travl butik og vige pladsen for andre, der var tættere på Lars.

»Jeg er sådan en person, der altid har været god til at bearbejde sorg alene. Alle mine venner siger, det er forkert, men det fungerer for mig på den måde.«

Håbet er, at salget af vinyler tirsdag indbringer mindst 5000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Men allerede nu har initiativet fået stor opmærksomhed, og Bo Ellegaard Pedersen håber, at beløbet kan komme endnu højere op, når kassen gøres op tirsdag aften.

»Det er bare satans, det altid er de gode, det skal gå ud over først. Sådan er det tit, synes jeg.«