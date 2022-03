De sætter ejendomme og fodboldklubber til salg og forsøger at styre deres luksusyachter ud af vestlige havne, før de bliver tilbageholdt.

Men også i Danmark har russiske oligarker gjort deres entré. Faktisk har to af verdens rigeste oligarker tilknytning til danske virksomheder.

Kort før jul vakte det opsigt, da Inside Business kunne berette, at en af de rigeste russiske oligarker stod bag købet af den danske it-distributør EET, som skete gennem den britiske kapitalfond Pamplona Capital Management.

Pamplona er nemlig stiftet af den 57-årige russiske oligark Mikhail Fridman, der også er en af de mest markante investorer i fonden. Tjekker man erhvervsregistrene, fremstår han da også som en af de reelle ejere af EET.

Vladimir Putin med Mikhail Friedman i 2005. Foto: YURI KADOBNOV

Den 57-årige milliardær, som er verdens 161. rigeste, har ifølge Forbes en formue vurderet til 84 milliarder kroner. Formuen er skabt på olie, i telebranchen og på at skabe banken Alfa Bank, som er den største ikkestatskontrollerede bank i Rusland. Friedman har flere gange været i søgelyset i USA, når han blandt andet har købt sig ind i it-virksomheder – ligesom han netop er kommet på EUs sanktionsliste.

»Friedman er en af de helt tunge drenge. Vi ved, at især amerikanerne er ekstremt opmærksomme på, hvad de her oligarker går og laver,« siger Morten Johnsen, der er redaktør og medstifter af Inside Business.

EET er en af Europas førende distributører af it-udstyr, og handlen med Pamplona kom blandt andet i stand med hjælp fra det kendte advokatfirma Bruun Hjejle, der ifølge Inside Business har hjulpet med at udarbejde selskabsskatstrukturen bag handlen – ligesom det anerkendte revisionsselskab Ernst & Young er revisorer for EET.

Hverken Bruun Hjejle eller Ernst & Young har ønsket at kommentere samarbejdet med EET over for Inside Business. Til B.T. oplyser Bruun Hjejle, at man ikke ønsker at udtale sig om konkrete klientforhold, men at man 'gennemfører kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning'.

»Helt generelt, så gælder det, at hvis der indtræder hændelser, som ændrer den gennemførte vurdering af et klientforhold, så sætter vi arbejdet i bero og undersøger, hvordan vi skal forholde os til den givne klient i henhold til lovgivningen«, lyder det fra virksomheden.

EET oplyser til B.T. fredag eftermiddag, at man endnu ikke er klar til at svare på spørgsmål om ejerforholdene.

Mikhail Friedman ses her i 1997. Foto: ALEXANDER SIZUKHIN

Morten Johnsen mener, at den russiske forbindelse kan få betydning for EET.

»Det er da klart, at det er noget, folk bemærker. Allerede da han købte det, var der folk, der undrede sig over, hvorfor de blev købt af en russer. Og hvad siger samarbejdspartnerne, bankerne, revisorer og andre til det?,« siger han og forklarer, at problemet er, at man ikke ved, hvor russerne har deres penge fra.

»Det er det store problem med mange russiske milliardærer. Er de kommet til penge på retmæssigt vis? Hvor stammer pengene fra? Det kan de sjældent redegøre for«, siger han.

Ifølge Morten Johnsen er det derfor sjældent, at man ser rige russere lave forretninger i Danmark og Norden, da de over for bankerne ikke kan dokumentere, hvor pengene stammer fra, hvilket bankerne ellers skal kunne redegøre for over for myndighederne.

Vladimir Lisin. Foto: STRINGER

Samtidig kan det måske også få betydning for de internationale brands, som leverer udstyr til EET. På EETs hjemmeside kan man se, at virksomheden blandt andet sælger produkter fra mærkerne Philips, Lenovo og Dell.

»Der er måske nogle af dem, der vil se på, om de fortsat kan levere til det her firma,« siger Johnsen.

Friedman er selv ukrainskfødt og har de seneste dage taget afstand fra krigen, som han har kaldt for en tragedie for både russere og ukrainere. Han turde dog ikke kritisere Putin mere direkte, da han var bange for sin egen og sine ansattes sikkerhed.

Også den russiske rigmand Vladimir Lisin har forbindelser til Danmark, da han gennem sin koncern ejer Danmarks eneste stålvalseværk, NLMK DanSteel i Frederiksværk, skriver Finans.

Lisin, der i 2021 var Ruslands tredjerigeste mand, har ifølge Forbes en formue på 24 milliarder dollar svarende til knap 160 milliarder kroner. Det gav ham en placering som verdens 59. rigeste i 2021.

Den 65-årige russer startede sin karriere som elektriker i en kulmine i Sibirien, men skabte senere en formue i stål- og jernbaneindustrien.

NLMK DanSteel har øje på krigen i Ukraine og konsekvenserne af den, oplyser virksomheden i en skriftlig udtalelse til finans.

»Vi følger situationen tæt og er fortsat forpligtede til at holde gang i vores nuværende forretning. Vores nuværende lager af nødvendigt produktionsmateriale er betydeligt og gør, at vi kan fortsætte med vores industrielle aktiviteter. Vi har udviklet og justerer løbende vores beredskabsplaner, så vi kan sikre vores forretningsmæssige aktiviteter, som situationen skrider frem,« lyder det fra stålvalseværket, som i 2020 havde over 400 ansatte.