»Hallo? Kan du se mig? Jeg tror, du har glemt at tænde din mikrofon.«

Sådan kunne det lyde på et af de utallige arbejdsmøder, der har fundet sted via Zoom i løbet af coronapandemien. Og hvis du er ved at være godt træt af at se på kollegaerne igennem en skærm, så er det en holdning, du deler med stjernearkitekten Bjarke Ingels.

Det fortæller han i radioprogrammet 'Det sidste måltid', der sendes på Radio4.

»Her i januar og februar, hvor alle tegnestuerne arbejdede hjemmefra, der fik jeg en decideret Zoom-depression.«

»Jeg havde ovenikøbet et mareridt om, at en skærm havde hacket min krop og mit liv. Jeg havde det virkelig dårligt,« fortæller Bjarke Ingels i programmet.

Arkitekten, som er leder af arkitektgruppen BIG (Bjarke Ingels Group, red.), elsker normalt det, han laver, men dette ændrede sig, da alt pludselig – med hans egne ord – blev skemasat, rigidt og ufedt.

»Jeg følte til sidst, at jeg sad i et fængsel og gloede ind i den fucking mødeskærm. Jeg havde mindre og mindre energi til møderne. Så kigger du på en skærm, og fordi du ikke kan holde det ud, så kigger du på den anden skærm, du har i hånden. Det er bare et ekstremt antinærvær og en ud af kroppen oplevelse på den dårlige måde.«

CopenHill is an urban mountain placed on top of a state-of-the-art waste-to energy plant, ARC, which is one of the most unique architectural designs in the world. The plant produces environmental-friendly energy with the newest technology by burning waste and turning the exhaust into energy which yearly provides the city of Copenhagen with electricity for 30,000 households and central heating for 72,000 households. The structure has a ski hill, a hiking track and a climbing wall.

Pandemien startede ellers ganske godt for den populære arkitekt. Bjarke Ingels søn gik sine første skridt, da familien var i isolation i New York, og der opstod en stærk tilknytning i de måneder, hvor de brugte så meget tid sammen.

»På den måde var det også en gave. I starten.«

»Corona var den perfekte kur mod FOMO (fear of missing out, red.), for det er umuligt at være bange for at gå glip af noget, når der ikke sker en skid. Det gjorde bare, at man kunne være ekstremt til stede.«

Bjarke Ingels kan med rette kaldes en af verdens største arkitekter. Således var han i 2016 på Time Magazines liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer.

En plads, som han i programmet siger, nok kun skyldtes, at de skulle have en arkitekt med på listen.

BIG har stået bag en masse prominente bygninger verden over. I Danmark har tegnestuen blandt andet tegnet pandahuset i Københavns Zoo og Copenhill/Amager Bakke, der er en kombination af affaldsenergianlæg og skibakke.