Modsat mange andre danske virksomheder, bliver den danske tøjgigant Bestseller ikke selv direkte ramt af den russiske invasion af Ukraine.

Men Bestseller, der ejers af Danmarks rigeste mand Anders Holch Povlsen, er klar med en hjælpende hånd og stor støtte til trængte ukrainere – herunder også til Bestsellers egne ukrainske ansatte.

»Vi vil jo selvfølgelig støtte med alt det, vi kan. Hvis det er tøj, der mangler, så har vi selvfølgelig mulighed for det, men det forlyder, at de vist har fået tøj nok. Vi kunne ellers sagtens donere vinterjakker. Men vi kan også vælge støtte økonomisk, og hvis der er ukrainere, der flygter og ønsker job i Polen eller i Danmark, så kan vi selvfølgelig også tilbyde det,« siger Bestsellers kommunikationschef Kasper Regelsen og tilføjer, at Bestseller endnu ikke helt har besluttet, hvordan virksomheden støtter Ukraine bedst.

Bestseller har ingen fabrikker eller butikker i hverken Ukraine eller Rusland, og den danske tøjgigant sælger kun en smule tøj til det russiske og ukrainske marked gennem nogle distributører.

Der er mange, der allerede har hjulpet Ukraine, og det er svært at vide, hvad der er brugt for. Her er dog vand, der er brugt for. Foto: WOJTEK RADWANSKI Vis mere Der er mange, der allerede har hjulpet Ukraine, og det er svært at vide, hvad der er brugt for. Her er dog vand, der er brugt for. Foto: WOJTEK RADWANSKI

»Men salget til Rusland stoppede vi allerede i sidste uge. Og det er minimalt, hvad vi har solgt til Rusland, så det er ikke noget, der vil kunne ses i vores regnskab,« siger Regelsen.

Derimod har Bestseller en del ukrainske ansatte i virksomhedens butikker samt på et stort lager og kontor i byen Stettin i det vestlige Polen.

»Der, hvor vi bliver mest påvirkede er, at vi har mange ukrainske medarbejdere i Polen. De er meget berørte af det, og det fylder enormt meget, og dem skal vi selvfølgelig skal tage hånd om,« siger Regelsen.

Bestseller og Anders Holch Povlsen er tidligere blevet kritiseret en del for ikke donere nok penge til velgørende formål. Men i den aktuelle krisesituationen har virksomheden tænkt sig at bidrage, så det kan mærkes.

Anders Holch Povlsen og Bestseller er bliver ikke selv direkte ramt af krigen i Ukraine, men han vil gerne hjælpe ukrainerne. Foto: Henning Bagger Vis mere Anders Holch Povlsen og Bestseller er bliver ikke selv direkte ramt af krigen i Ukraine, men han vil gerne hjælpe ukrainerne. Foto: Henning Bagger

Ifølge Kasper Regelsen forsøger man i Bestseller netop nu at finde ud af, hvordan man hjælper bedst.

»Vi vil støtte med alt det, vi kan. Den lovning, vil vi gerne give. Men vi skal lige finde det rigtige, vi skal støtte med.«

Kan du sætte et beløb på en eventuel økonomisk støtte?

»Det, vi kommer til at støtte med, er, så det gør en forskel. Det er ambitionen,« siger Regelsen.

En del menneske har doneret sko, der er lagt ved på den polske side af grænsen ved Medyka. Foto: BRYAN WOOLSTON Vis mere En del menneske har doneret sko, der er lagt ved på den polske side af grænsen ved Medyka. Foto: BRYAN WOOLSTON

Anders Holch Povlsen ejer også selskabet Heartland, hvor igennem han ejer en masse jord i blandt andet Skotland og i Ukraines naboland Rumænien.

Den danske rigmand ejer intet land i Ukraine, oplyser Regelsen.

Det er også gennem Heartland, at Anders Holch Povlsens har investeringer i blandt andet Zalando, Asos, Normal og Nemlig.com. Men heller ikke her bliver Anders Holch Povlsen berørt af invasionen af Ukraine.

»Han har ikke noget handel gennem Heartland med Rusland og Ukraine,« siger Regelsen.