Riverdance-stjernen, Michael Flatley, er blevet opereret.

I julen opdagede lægerne, at den 64-årige tidligere danser, lider af en aggressiv form for kræft, skriver irske Independent.

På Michael Flatleys Instagram bekræfter en talsmand, at riverdanseren er alvorligt syg:

»Han har gennemgået en operation og får omsorg fra et dygtigt team af læger. Ingen yderligere kommentarer vil blive givet på dette tidspunkt. Vi beder kun om jeres bønner og gode tanker. Tak,« lyder beskeden.

Michael Flatley har Guinness Rekord i stepdans. Hans fødder har været forsikret for intet mindre end den nette sum af 57.6 millioner dollar, svarende til små 400 millioner kroner.

Men det er den irske folkedans, Riverdance, der har gjort ham verdensberømt.

Han har turneret verden rundt med sine danseshows, blandt andet har heddet: ‘Riverdance’, ‘Lord of the Dance’ og ‘Feet of Flames’. Shows der er blevet set af mere end 60 millioner mennesker.

Flere gange har hans trup optrådt i Danmark, senest i efteråret 2022.

Sådan så det ud, da Michael Flatley og hans riverdansere optrådte i Forum i 2000. Foto Mogens Flindt Foto: MOGENS FLINDT Vis mere Sådan så det ud, da Michael Flatley og hans riverdansere optrådte i Forum i 2000. Foto Mogens Flindt Foto: MOGENS FLINDT

Men det er et par år siden, at den ihærdige danser selv har været med på scenen. I 2016 lod Flatley sig pensionere på grund af konstante smerter i blandt andet knæ og fødder.

Det er ikke første gang, at Michael Flatley er blevet ramt af kræft.

Også i 2003 blev han behandlet for en ondartet hudkræft.

Det vides ikke om det er samme type af kræft, han denne gang er blevet opereret for.