79-årige Bernie Sanders og hans uldne handsker tiltrak sig onsdag en del opmærksomhed, da han deltog ved præsident Joe Bidens indsættelse.

Den rutinerede amerikanske politiker, der tidligere selv har forsøgt at blive landets øverste leder, ankom til festlighederne iført en varm vinterjakke, corona-korrekt mundbind og som nævnt et par i øjenfaldende vanter.

'Hvorfor er det den sødeste mand, jeg nogensinde har set,' skriver en begejstret bruger på Twitter om et billede af Bernie Sanders, der sidder mutters alene i god corona-afstand til de andre tilskuere.

Og nu er han gået hen og er blevet et hit på de sociale medier.

Bernie Sanders. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

'Jeg ville aldrig stemme på ham, men jeg tror, at på et eller andet niveau, der forstår Bernie Sanders mig,' skriver en anden Twitter-bruger.

En Buzzfeed-journalist ved navn Ruby Cramer kan derudover oplyse, at Bernie Sanders vanter er lavet af en lærer fra Essex Junction i Vermont. Hun gav ham dem for to år siden og var overrasket over, at han begyndte at bruge dem offentligt.

Hun tilføjer, at de er lavet miljøvenligt af gamle uldtrøjer og foret med fleece lavet af plastikflasker.

Og så er internettet ellers begyndt at lave sjov med Bernie Sanders, som man kan se herunder:

omg bernie sanders joined the glee club pic.twitter.com/3X2qIOWNa1 — plastic hearts aoty (@flawedcrystals) January 20, 2021

Here come the memes #berniesmittens #BernieSanders pic.twitter.com/0q6bVB9vrX — (@r_a_n_d_o_m_a_) January 20, 2021

"Mama said they was magic mittens"...

.

.

.#berniesmittens#BernieSanders#InaugurationDay #InaugurationDay2021 pic.twitter.com/wnXQ6qH9JH — Broomfield-Boulder Now (@ocn_entertains) January 20, 2021

Bernie Sanders: “How long are these games? My feet are chilly.” pic.twitter.com/pGcInw8Gpv — McNeil (@Reflog_18) January 20, 2021