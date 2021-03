Benjamin Lasnier blev som ganske ung et fænomen på internettet og fik masser af følgere på de sociale medier, fordi han lignede sangeren Justin Bieber.

Og nu, små syv år efter deres veje 'krydsede' første gang, har skæbnen fundet endnu en måde at knytte de to mænd sammen.

For Benjamin Lasnier, der nu slår sine folder som hiphopproducer, har lavet to beats, som er endt i hænderne på Justin Bieber.

Det fortæller han til Soundvenue.

Benjamin Lasnier fik kontakt til en produktionsmedarbejder på Justin Biebers pladeselskab, som han hver uge sendte nye beats.

Med tre måneders mellemrum kom der svar i form af en 'thumbs up', men en juniaften i 2020 kom der pludselig en hel del mere end 'bare' en opadvendt tommel.

I stedet fik danskeren et FaceTime-opkald.

»Så er det ham A&R’en (pladeselskabsmedarbejderen, red.), der sidder i studiet og spiller mit beat, og så kan jeg bare høre Justin Bieber synge på det. Det var så sygt at høre hans stemme på mit beat,« siger Benjamin Lasnier til Soundvenue.

Efter det fortsatte Benjamin Lasnier med at sende beats til produktionsmedarbejderen, indtil han en dag fik besked på at 'reservere' to af dem, som Justin Bieber måske ville bruge på et af sine albums.

Siden har Benjamin Lasnier ikke hørt noget, men det handler – med hans egne ord – om at have is i maven, selvom to beats på en Justin Bieber-plade ville være et ualmindeligt godt skud adrenalin til producerkarrieren.

Det er da også kun fire dage siden, at Benjamin Lasnier delte en video på sin Instagram, hvor Justin Bieber sidder og rocker med på en sang, der går henover danskeren beats, så intet tyder på, at amerikaneren har glemt sin danske dobbeltgænger.

Justin Bieber er dog ikke den eneste højtprofilerede musiker, som danskeren har snor i. Han fortæller nemlig, at han også er i samtale med Post Malones manager.

En helt tredje amerikansk kunstner, der sikkert også genkender navnet Benjamin Lasnier, er rapperen Travis Scott.

I 2020 blev han sagsøgt af Lasnier, Lukas Benjamin Leth og Olivier Bassil, som mente, at de stod bag en guitarkomposition, som Scott brugte i et nummer.

Den sag er så vidt vides endnu ikke afgjort.