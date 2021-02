Torsdag blev den tidligere skuespiller Burt Reynolds begravet. Det er der sådan set ikke noget mærkeligt i.

Og så alligevel… Det er nemlig to et halvt år siden, at han døde.

I en alder af 82 år fik Burt Reynolds 6. september 2018 hjertestop på et hospital i Florida og døde.

Få dage efter blev hans jordiske rester kremeret, og et par uger efter blev der holdt en mindehøjtidelighed. Men skuespilleren blev aldrig stedt endeligt til hvile. Ikke før nu.

På Walk of Fame i Hollywood markerede man den 6. september 2018 Burt Reynolds død med store billeder af skuespilleren.

Torsdag morgen i forrige uge blev hans urne sat ned på kirkegården Hollywood Forever Cemetery.

Skuespillerens familie deltog i begivenheden via videotjenesten Zoom, skriver nyhedsbureauet AP. Kun en enkelt fan dukkede op til selve begravelsen og viste sin ære ved på graven at placere en model af den sorte Pontiac Trans Am-bil, som Burt Reynolds kørte i filmen 'Det vilde ræs'.

Der er dog planer om et mindested, der er skuespilleren værdig, meddelte en talsmand for kirkegården til AP.

I løbet af et par måneder ventes en buste af Reynolds at blive rejst på graven. Både den og selve gravstedet ventes at blive afsløret for offentligheden til september på treårsdagen for Reynolds død.

Hollywood actor Burt Reynolds poses for a portrait during an interview with Reuters at a hotel in central London, Britain December 3, 2015.

Reynolds, der blev kendt som lige dele actionhelt og sexsymbol i 1980erne og i 90erne, spillede med i over 200 film- og tv-produktioner. Blandt andre spillede han sammen med skuespillere som Dolly Parton, Goldie Hawn og Julie Andrews.

Det er komedier og actionfilm som 'Udflugt med døden', 'The Longest Yard', 'Ud at køre med de skøre' og 'Det vilde ræs', som Reynolds særligt er kendt for. Men han blev også i 1998 nomineret til en Oscar for bedste mandlige birolle i filmen 'Boogie Nights'.

Der er ingen forklaring på, hvorfor det har taget familien to et halvt år at få urnen i jorden.