Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er fuld fart i salget af flødeboller hos Spangsberg.

Det seneste regnskab for firmaet viser nemlig, at der i år er rekord på indtjeningen i firmaet.

Det skriver Finans.

B.T. har ligeledes set regnskabet, hvor et svimlende resultat på hele 8,2 millioner kroner udgør indtjeningen for flødebollefirmaet i 2021.

Det er det højeste resultat siden firmaets start.

Holdingselskabet bag Spangsberg Flødeboller har efterhånden en kapital på næsten 200 millioner kroner.

Flødebollerne har indbragt en pæn fortjeneste. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Flødebollerne har indbragt en pæn fortjeneste. Foto: Thomas Lekfeldt

I regnskabet skriver ledelsen, at den er tilfreds med udviklingen for året, og der er planlagt investeringer for »væsentlige beløb« i udvikling af nye produkter og forbedring af eksisterende varer.

Michael Spangsberg begyndte at producere flødeboller tilbage i 2008.

Han har tidligere ejet BonBon-land og står bag BonBon-slikket, der i 2001 blev overtaget af Toms.

I regnskabet står også, at man forventer at fortsætte en positiv udvikling for firmaet i 2022.