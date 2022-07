Lyt til artiklen

I mere end 50 år var Richard Cartridge aktiv som tv- og radiovært, før han gik på pension i juni 2020.

Hans dybe stemme og lune humor gjorde ham ikke mindst til en sand lytterfavorit på BBC-kanalen Radio Solent. Han var en elsket karakter, og han elskede sit arbejde.

Men i 2016 blev Richard Cartridge ramt af den kroniske lidelse Parkinson.

Og siden blev han behandlet som »en syg, gammel mand« af mediehuset, »mobbet« og »tvunget til at gå på pension«, lyder anklagen fra hans datter Lucy Cartridgde i det britiske medie The Sun.

Den afdøde BBC-radiovært Richard Cartridge. Vis mere Den afdøde BBC-radiovært Richard Cartridge.

Tilmed mener hun, at BBC dermed blev »direkte skyldige« i hendes fars død.

»Jeg holder BBC direkte ansvarlige for hans død. Jeg føler, at hvis de ikke havde behandlet ham så dårligt, så ville han stadig have været her, og jeg vil nu have, at de skal undskylde for den behandling,« forklarer Lucy Cartridgde.

For blot uger efter sin tvungne pensionering, blev Richard Cartridge syg og indlagt på hospitalet.

Han var dybt skuffet over så pludseligt at være blevet smidt ud af sit drømmejob ifølge sin datter – og fortvivlet over, hvad han skulle give sig til, som han havde forklaret det i sin sidste radioudsendelse.

ARKIV. Mediehuset BBC i London, 29. januar 2020. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere ARKIV. Mediehuset BBC i London, 29. januar 2020. Foto: HENRY NICHOLLS

Og efter et kort sygdomsforløb gik han bort, 72 år gammel.

Nu starter BBC så en undersøgelse af Lucy Cartridges anklager mod dem, skriver The Sun.

»Richard Cartridge var en højt elsket vært og vores sympati er med hans familie. Vi har talt med hans datter Lucy og forbliver i kontakt med hende,« lyder den officielle udtalelse fra BBCs talsperson.

Undersøgelsen kommer efter den afdøde radioværts datter har sendt et klagebrev til BBCs generaldirektør, Tim Davie. Hun har allerede mødtes med repræsentanter fra mediehuset for at diskutere klagerne.