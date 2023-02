Lyt til artiklen

Skuespiller Austin Majors er gået bort.

Det bekræfter retsmedicinerne i Los Angeles og hans søster, skuespilleren Kali Majors-Raglin, overfor CNN.

Den 27-årige tidligere børneskuespiller døde lørdag 11. februar. Hans dødsårsag er stadig under efterforskning.

Ifølge TMZ blev Austin Setmajer-Raglin, som var hans fulde navn, fundet død på et herberg for hjemløse i Los Angeles.

Angiveligt skulle mediet mene at vide, at dødsårsagen var en overdosis af fentanyl.

I en udtalelse kalder barnestjernens familie ham for et »kunstnerisk, brilliant og venligt menneske«, der fandt »stor glæde og stolthed i sin skuespillerkarriere«.

»Austin var den slags søn, bror, barnebarn og nevø, som gjorde os stolt, og vi vil savne ham dybt for evigt,« lyder det i udtalelsen.

Austin Majors fik sit gennembrud som barnestjerne tilbage i 1999 i dramaserien 'NYPD Blue'.

Austin Majors spillede rollen som detektiv Andy Sipowiczs søn, Theo Sipowicz, i serien 'NYPD Blue'. Vis mere Austin Majors spillede rollen som detektiv Andy Sipowiczs søn, Theo Sipowicz, i serien 'NYPD Blue'.

Her spillede han over fem år rollen som detektiv Andy Sipowiczs søn, Theo Sipowicz. Ikke mindst vandt han en Young Artists Award for Bedste Optræden i en TV-serie for rollen.

Derudover har han spillet med i en lang række serier som 'Desperate Housewives' og 'NCIS' og lagt stemme til flere tegnefilm som 'American Dad' og 'Skatteplaneten'.

Senest kunne han ses i komedieserien 'How I Met Your Mother' i 2009.

Desuden var han aktiv som youtuber og producer.