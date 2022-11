Lyt til artiklen

Prins Harry har gået der. Prins William har gået. Og Englands to tidligere premierministre David Cameron og Boris Johnson har gået der.

Men nu er den eksklusive britiske kostskole Eton, som betragtes som af landets allerfineste, havnet i et heftigt stormvejr, der har givet massiv kritik.

Flere af eliteskolens elever buede nemlig voldsomt af kvindelige elever fra naboskolen og råbte angiveligt både sexistiske og racistiske tilråb efter dem.

Den uheldige episode opstod, da elever fra en lokal statslig pigeskole kom på besøg på den verdensberømte skole, som er en kostskole udelukkende for drenge mellem 13 og 18 år, og hvor et års skolegebyr løber op i knap 400.000 kroner.

Eleverne skulle høre en tale fra den tidligere britiske politiker og tv-vært Nigel Farage, der også kaldes Mr. Brexit, da han var en af frontfigurerne bag Storbritanniens løsrivelse fra EU.

Men alt gik ikke, som det skulle, da gruppen af piger kom til Eton.

Pigerne blev nemlig overdynget med grimme tilråb fra Etons drengelever. Ifølge BBC blev de både udsat for racistiske og nedværdigende tilråb.

Ifølge Daily Mail blev der også råbt sexistiske ting til pigerne.

Balladen har fået så meget opmærksomhed i England, at Eton efterfølgende har været ude med en offentlig uforbeholden undskyldning for opførslen, som skolen kalder 'totalt uacceptabel'.

Dertil kommer, at en gruppe elever fra den dyre kostskole er blevet sanktioneret grundet deres opførsel. Hvad sanktionen går ud på, er dog ikke blevet oplyst.

Det er i øvrigt ikke første gang, at den berømte skole får kritik.

Tidligere har skolen været i medierne grundet dens læreres opførsel. Blandt andet blev en lære fyret efter i 2020 at have undervist eleverne i ‘radikal feministisk ortodoksi’, hvor han argumenterede for, at den biologiske forskel mellem mænd og kvinder afgør deres kønsroller.