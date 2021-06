Der er angiveligt rigeligt at snakke om i den svenske modefamilie Bönström.

Tvillingesøstre, en skilsmisse og en affære. Alt sammen gode ingredienser til en familieskandale.

Og det er i følge det norske medie Se og Hør præcist, hvad der er skabt af de 50-årige svenske Bönström-søstre – eksmodellen Charlotte og modeprofilen Cecilia.

Charlotte Bönström har i mere end 20 år været gift med restaurantejer Vittorio Assaf. Sammen har de to børn.

Cecilia Bönström derimod har været gift med grundlæggeren af modehuset Zadig & Voltaire, Thierry Gillier.

Alt i skønneste orden. Lige indtil Charlotte fik et lidt for tæt forhold til svogeren, Thierry Gillier. En anonym kilde har bekræftet påstanden til mediet Page Six.

»Charlotte havde en affære med Gillier, og det sønderknuste Cecilias hjerte. Fattig, forrådt af både hendes mand og hendes tvillingsøster,« fortæller den anonyme kilde til mediet.

Som om det ikke kunne blive vildere, så går rygterne på, at Cecilia skulle have taget hævn ved at indgå i en affære med Vittorio Assaf – altså Charlottes eksmand.

Det afkræfter Assaf dog overfor mediet. Samme tid bekræfter han sin ekskones affære med svogeren Gillier.

Mediet skriver samtidig, at flere anonyme kilder melder, at der er hærger et kaos uden lige i familien Bönström.